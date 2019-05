Club Juan Araujo participará con 35 atletas

LEA TAMBIÉN

Los atletas del club Juan Araujo Estévez culminarán mañana su plan de entrenamiento para la Últimas Noticias 15K. “Unos 35 atletas de nuestro equipo estarán en línea de partida”, confirmó Milton Argüello, entrenador de este grupo de atletas.

Ayer, en el parque La Carolina, varios de ellos hicieron una evaluación de su forma física. Dieron tres vueltas al parque, y la mayoría lució optimista. “Estamos listos. En enero, cuando iniciamos la preparación física, parecía lejana la fecha de la carrera, ahora estamos a solo una semana”, detalló Mónica Sánchez, una arquitecta, que participa en la 15K desde que tenía 26 años. “Ya cumplí 62”.



Se mostró satisfecha por su evaluación. “Hemos seguido la tabla de entrenamiento del entrenador y no hemos tenido ningún inconveniente”, añade.



Para Mónica, cada edición ha sido diferente, “por la gente, el recorrido, la salida y la llegada”. Y, como ha vivido varias ediciones de esta 15K, recuerda que en sus primeras participaciones, las atletas mujeres escuchaban muchas frases, algunas de mal gusto, “porque usábamos shorts cortos”.



De las últimas ediciones le gusta el acompañamiento de la gente, “y en especial de las bandas de música. Escucharlos en los kilómetros finales, nos motiva a seguir a la meta”.



El entrenador Milton Argüello también se mostró contento con la evaluación de sus atletas. “Se ha cumplido el trabajo específico desde hace tres meses, porque para una carrera de esta distancia no se debe improvisar”.



Añade que en esta última semana no se pueden hacer recorridos más largos. “Es un tiempo que nos ayuda a cuidar los detalles. Mucha hidratación todos los días, comer mucha fruta y legumbres. No cambiar nada de lo habitual en la alimentación”.

También es tiempo para escoger bien el vestuario, medias y zapatos. Descansar lo suficiente “y diseñar la estrategia. Muchos de los atletas del club ya han corrido varias ediciones, ya saben cómo enfrentar la carrera, donde pueden mejorar sus tiempos”.



Sobre el calzado recalcó que no se debe estrenar zapatos, “pero sí es bueno correr con un zapato media talla más grande, para que los dedos no se afecten por alguna rozadura”. Y sobre las uñas, dijo que hay que cortarlas en tamaño moderado.



El entrenador también va a correr la 15K. “Desde que vine de mi ciudad, Guaranda, no he dejado de participar. Ya son 20 años”, dijo el entrenador, quien fue dirigido por el recordado Juan Araujo Estévez, y es hoy quien enseña al grupo.



“Esperamos que algunos de nuestros atletas puedan subir al podio, en sus categorías. Contaremos con un debutante, que empezó a trabajar con nosotros desde este año”.