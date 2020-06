El argentino Claudio Bieler explicó su rechazo por Barcelona SC y por qué no aceptaría a jugar en ese club

LEA TAMBIÉN

Claudio Bieler, recordado por los hinchas de Liga de Quito por su rendimiento histórico en las Copas Libertadores y Sudamericana, reveló por qué tiene un rechazo por Barcelona SC. Esto se ha visto reflejado en sus tuits, cuando los albos juegan ante los toreros.

El argentino, que en el 2019 defendió los colores del Independiente del Valle, afirmó que sus publicaciones responden al disgusto que tiene con la institución guayaquileña, de la cual se sintió engañado.

Bieler asegura que en la dirigencia de Luis y Antonio Noboa lo traicionó. El argentino ecuatoriano estuvo cerca de ponerse la casaca del ídolo. Incluso habría recibido un contrato para firmarlo.

"Yo respondí así porque en ese club no jugaría nunca. A Barcelona no iría así no tenga equipo. En su momento, cuando las cosas estaban bien y sí estaba cerca de jugar en Barcelona, la dirigencia de los Noboa me enviaron un contrato para que firmara y me fallaron. Los hinchas se enteraron y me insultaron en las redes sociales", dijo Bieler en una entrevista en La Radio Redonda de Guayaquil.

El 'Taka' se sintió traicionado. Después de ser campeón en el 2008 de la Copa Libertadores, recibió otras propuestas. Esto generó que hasta tuviera cruces verbales con la hinchada.

“Yo tenía todo arreglado. Estaba el contrato y estaba buscando casa. Me salen diciendo que ya no me querían, que vestiste esta camiseta (LDU) y esto. Por ese lado sentí que me fallaron. No sé, directivos e hinchas salieron a insultarme”, recordó Bieler.



Los insultos fueron respondidos por el delantero en sus redes sociales. Al principio todo esto lo tomó con humor, pero cada vez ese rechazo se fue intensificando, hasta el punto de lo que él creía que era una "chicana" tomó otro rumbo.

Empezaron las cargadas y chicanas y empecé a responder a todos esos insultos. Respondía en tono de folclore. Hay gente que lo toma bien y otros que lo toman mal y de ahí pasa del folclore al insulto y eso no va más", dijo el atacante.

Claudio Bieler volvió a ratificar su cariño por la elástica alba. Aclaró que tiene una relación cordial con Esteban Paz, directivo universitario, pero no es la que él esperaría después de ser figura e histórico.

"Profesionalmente y aportando todo a Liga me fui bien. Siempre dejando todo por esa camiseta. Sufrimos y fue impresionante lo que logramos como grupo. Con los directivos no hablo con todos. Hablo con Esteban. Por ahí se han dicho cosas que no son. Nos hemos cruzado. Estamos bien, pero no de la manera como deberíamos estar. El directivo hacia los que pasamos creo que deberíamos tener otra atención y creo que no la tenemos", puntualizó.