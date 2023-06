Richard Carapaz lidera un EF Education 'latino' en el Tour de Francia

El ecuatoriano Richard Carapaz (izq.) y el colombiano Esteban Chávez estarán en el Tour de Francia 2023. Foto: @dauphine

Redacción Deportes

El EF Education-EasyPost confirmó su equipo para el Tour de Francia 2023. Se destaca la presencia del campeón ecuatoriano Richard Carapaz en una escuadra con presencia latinoamericana.

El equipo estadounidense confirmó sus ocho corredores para el Tour. Lo hizo este 26 de junio del 2023.

Se destaca a la 'Locomotora del Carchi' y a los colombianos Rigoberto Urán y Esteban Chávez. Además, al costarricense Andrey Amador.

El equipo del EF Education-EasyPost

Richard Carapaz. Ecuador, 30 años.

Rigoberto Urán. Colombia, 36 años.

Esteban Chávez. Colombia, 33 años.

Andrey Amador. Costa Rica, 36 años

Alberto Bettiol. Italia, 29 años.

James Shaw. Gran Bretaña, 27 años.

Magnus Cort Nielsen. Dinamarca, 30 años.

Neilson Powless. Estados Unidos, 26 años.

Las palabras de Carapaz

El EF Education-EasyPost publicó el criterio de Richard Carapaz en las horas previas del Tour. Esto dijo 'Richie':

"Estoy emocionado de que el Tour finalmente comience. Estoy entrenando para ello y he estado mucho tiempo fuera de casa y estoy preparado para que empiece, de verdad", declaró.

"Esta carrera ha sido el objetivo principal que me propuse en octubre del año pasado y he estado trabajando para lograrlo. Al final siempre quiero hacer las cosas de la mejor manera y ahora que estamos a las puertas del Tour, físicamente me siento bien. Estoy muy bien preparado y sobre todo tengo muchas ganas de empezar", manifestó el carchense.

"Espero que todo salga de la mejor manera y que pueda estar ahí listo para todo. Es una ruta del Tour muy dura este año. Desde los primeros días en el País Vasco será complicado pero también me gustan mucho algunas etapas", reiteró Richard Carapaz.

"Estamos trayendo un equipo que puede obtener un buen resultado y eso es lo que esperamos. Este es un conjunto con mucha experiencia. Hay chicos que han hecho varias Grandes Vueltas, que tienen mucha experiencia y sobre todo, tienen mucho talento. Creo que va a ser un equipo que va a estar a la altura de cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. Va a ser una linda aventura con ellos", explicó el campeón olímpico ecuatoriano.

Los rivales de Richard Carapaz en el Tour de Francia

En principio, el Tour de Francia empezará con dos grandes favoritos.

Está el doble campeón Tadej Pogacar, ganador en 2020 y 2021, que llegará arropado por sus compañeros del UAE.

A él se suma el actual campeón, el danés Jonas Vingegaard del Jumbo-Visma.

Luego de esos dos corredores, quienes parecen estar por encima del resto de ciclistas, surgen otros atletas que esperan tener la fuerza y la determinación para pedalear por el podio.

Figuran los australianos Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) y Ben O'Connor (AG2R Citroën Team), los franceses David Gaudu (Groupama-FDJ) y Romain Bardet (DSM), los españoles Enric Mas (Movistar) y Mikel Landa (Bahrain Victorious), el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), entre otros.

