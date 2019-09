Sam Bennett hace doblete en final accidentado; Primoz Roglic sigue líder en la Vuelta a España

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ciclista irlandés Sam Bennett (Bora-Hangsrohe) registró su segunda victoria en la Vuelta a España este sábado 7 de septiembre del 2019 al imponerse en la 14ª etapa entre San Vicente de la Barquera y Oviedo, tras la que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) sigue líder.

Bennet, que ya había ganado en Alicante la tercera etapa de la ronda española, impuso su golpe de pedal en un accidentado sprint de tres corredores al argentino Max Richeze (Deceunink-Quick Step), que fue segundo, y al belga Tosh Van der Sande (Lotto Soudal).



“El equipo ha hecho un gran trabajo hoy. Crearon unas condiciones estupendas para los últimos kilómetros. Cuando vi a Richeze atacar a 400 metros me puse a su rueda, después arranqué y la jugada salió bien. ¡Es genial!”, dijo Bennet, tras la carrera.



“El final fue muy duro. Intentamos el esprint con Fabio (Jakobsen) pero los últimos 500 metros eran duros y yo sólo seguí al chico del Lotto (Van der Sande) y después Bennet realizó un muy buen esprint”, explicó por su parte Richeze, que firmó su tercera etapa entre los 10 primeros en esta edición de la Vuelta.

Caída sin consecuencias



Los tres lograron salvar la masiva caída ocurrida a un kilómetro de meta, que acabó con las aspiraciones de varios candidatos a la etapa.



En la montonera se vio implicado el líder de la carrera Primoz Roglic, que no llegó a caerse, pero se vio cortado, aunque mantuvo el maillot rojo al encontrarse ya en la zona de protección dentro de los tres últimos kilómetros de la etapa.



“Me vi implicado en la caída y me quedé cortado (...). Tenemos que evitar todo esto especialmente en las etapas para esprínters, nosotros no hacemos esprints y tenemos que tratar de tomar los menores riesgos posibles”, reconoció Roglic.



A una semana para el final de la Vuelta, el esloveno mantiene una cómoda ventaja de 2:25 sobre Alejandro Valverde (Movistar) , que también se vio afectado por la caída, y de 3:01 sobre su compatriota Tadej Pogacar.



El colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López (Astana) es cuarto a 3:18 y su compatriota Nairo Quintana (Movistar) quinto a 3:33.



“Me he caído ya casi parado. No creo que tenga consecuencia ninguna. Me molesta un poco la muñeca, pero nada”, dijo Valverde tras la etapa.



“Se veía venir: era una llegada picando hacia arriba, podía haber cortes y todo el mundo quería estar ahí”, explicó el campeón del mundo español.