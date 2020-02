Carlos Manzur renunció como miembro del Directorio de la FEF

LEA TAMBIÉN

El abogado Carlos Manzur presentó su renuncia como vocal del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la reunión que se desarrolló el pasado 17 de febrero del 2020, en Quito, con presencia del presidente Francisco Egas.

Manzur fue electo en enero del 2019, como segundo vocal principal. Desde su posesión, el directivo formó parte de las negociaciones para rescindir el contrato del entrenador Hernán Darío Gómez, también se involucró en la búsqueda del nuevo estratega de la Tri mayor.



Además de su paso por la FEF, Manzur fue representante de Barcelona y también ocupó cargos directivos en la Asociación de Fútbol del Guayas.



"No voy a dar declaraciones sobre mi salida por ahora. Nada que pueda afectar a la FEF debe hacerse ahora. Ella necesita estar unida frente a los retos que se vienen”, le dijo a este Diario.



“He tomado la decisión de separarme y se oficializara en estos días. No hay mucho que explicar. Simplemente existen diferencias profundas en ideas y acciones con quienes conforman la mayoría del directorio hoy. No puedo ser una piedra en el zapato, así es la democracia”.



“La FEF necesita unión ahora. Espero que el país y la dirigencia se una en torno a la FEF, su éxito será la alegría del país”, respondió vía Whatsapp.