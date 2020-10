Richard Carapaz bromea en redes con su compañero Andrey Amador sobre el jersey de lunares azules en La Vuelta

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Richard Carapaz Montenegro, quien es protagonista principal de La Vuelta a España, se encuentra tan fuerte y motivado que en medio de la exigente prueba de ciclismo de ruta, una de las más prestigiosas del mundo, tiene tiempo para bromear y agradecer a sus compañeros de equipo.

Este 24 de octubre del 2020, después de mantenerse en el podio de la prueba, tras la quinta etapa que ganó el belga Tim Wellens del equipo Lotto Soudal, 'La Locomotora del Carchi' publicó en sus redes sociales una broma para su compañero en el equipo Ineos. 'Mijines ... si mañana no me ven con el jersey (de lunares azules) no es porque Andrey Amador se lo robó.... mañana se viene un final duro, seguimos en la lucha", se escribió en la cuenta del carchense en Twitter.



Ese mensaje, con emoticones de risas, se refiere a que en esta quinta jornada en carchense no pudo mantener el liderato de la clasificación de la montaña, pero continúa en pelea pues se encuentra en el segundo lugar, con 18 puntos, detrás de Wellens que ahora es el líder con 19 unidades.

Mijines ... si mañana no me ven con el jersey ⚪️🔵 no es porque @Andrey_Amador se lo robó 😂 Día rápido en @lavuelta, mañana se viene un final duro ⛰ Seguimos en la lucha 💪🏽🔴 📸 @GettySport pic.twitter.com/GTwqCOYv9w — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) October 24, 2020



La publicación también guarda relación a otra del 23 de octubre del 2020, en la que se observa que 'Richie' entrega el jersey de lunares azules, de líder de la montaña, al costarricense Andrey Amador. "Entrega oficial al compis @Andrey_Amador, que si no ya sabemos lo que pasa", publicó Carapaz, también entre risas. El tico es compañero y uno de los gregarios de lujo que 'Richie' tiene en esta carrera.





Entrega oficial al compis @Andrey_Amador 😜😜 que sino ya sabemos lo que pasa 😂 pic.twitter.com/W8fET4Qdey — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) October 23, 2020



En el ciclismo de ruta, que un deportista llegue a competir en una de las grandes vueltas, como son el Tour de Francia, el Giro de Italia o La Vuelta a España, es ya un enorme logro. No conforme con eso, Carapaz gana etapas, pelea en las clasificaciones de montaña y hasta se dio el lujo de coronarse como campeón en el Giro de Italia en la edición del 2019. Sin duda, se trata de uno de los mejores ciclistas de Latinoamérica y de quien todavía no se puede conocer su techo, pues todavía tiene varias temporadas para demostrar su calidad como deportista de élite.



Se debe destacar que Richard Carapaz Montenegro, de 27 años, es el cuarto ciclista latinoamericano que ganó en una gran vuelta. Lo hicieron también antes los colombianos Luis Herrera, Nairo Quintana y Egan Bernal.



En la etapa de este domingo 25 de octubre del 2020, el carchense tendrá otra oportunidad para buscar puntos en los puertos y eventualmente recuperar la codiciada camiseta con lunares azules. Además, Carapaz se encuentra en el tercer lugar de la clasificación general que encabeza el esloveno Primoz Roglic del Jumbo-Visma.