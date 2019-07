Cabal y Farah reciben Orden Nacional al Mérito del Gobierno colombiano

LEA TAMBIÉN

Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah recibieron este lunes de manos del presidente Iván Duque la Gran Cruz de la Orden Nacional al Mérito por su victoria el pasado fin de semana en el torneo de dobles de Wimbledon.

"Ustedes le han llenado el corazón a todo un país que los admira, valora su tenacidad, disciplina, concentración, pero que sobre todo ve la pasión con la cual ustedes practican el deporte y siempre dejan en alto el nombre de nuestro país", afirmó Duque durante el homenaje realizado en la Casa de Nariño.



Los tenistas fueron recibidos por el jefe de Estado en la Plaza de Armas, donde la banda marcial del Batallón Guardia Presidencial interpretó la tradicional canción "Colombia tierra querida".



Duque afirmó a los deportistas que hicieron "historia para siempre" al consagrarse campeones de Wimbledon tras cuatro horas y 56 minutos de un reñido partido contra los franceses Nicolás Mahut y Edouard Roger-Vasselin.

"Primera vez en la historia de Wimbledon que una dupla de latinoamericanos gana el torneo. Primera vez en la historia de ese Grand Slam que la bandera de Colombia en Wimbledon brilla y brilla por el talento de nuestros deportistas", acotó.



La dupla colombiana se impuso con parciales 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-3, por lo que el presidente afirmó que Cabal y Farah "la sacaron del estadio", a la vez que destacó su participación en torneos como el Masters de Roma y el Open de Barcelona, en los cuales también se consagraron como campeones.



"Todos queremos seguir viéndolos conquistar los grandes torneos del mundo (...) ustedes demostraron que tienen la capacidad de sobreponerse a cualquier adversidad", señaló Duque.

"No tenemos palabras de agradecimiento por este recibimiento", dijo Cabal.

El tenista nacido hace 33 años en Cali afirmó que junto a su compañero están viviendo un sueño, del cual no quieren que los despierten, pues es "algo inolvidable".



Farah agradeció por el "recibimiento extraordinario" que el país les ha dado y la "calidad humana" demostrada.



"No tenemos palabras para describir lo que hemos sentido y el placer y felicidad que se siente poder representar a un país tan bonito como este (...) esperamos poder darle muchas alegrías más", resaltó Farah, quien ocupa con Cabal el primer puesto del ránking de dobles de la ATP.



La Gran Cruz de la Orden Nacional al Mérito de los tenistas se suma a la que recibió la atleta Caterine Ibargüen, por lo que el presidente Duque resaltó que "cuando Colombia trabaja en equipo tiene ese motor de no ver límites en los grandes campeonatos".