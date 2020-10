En Brasil aseguran que Miguel Ángel Ramírez dirigirá al Palmeiras

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Palmeiras busca un nuevo entrenador y al parecer todas las miradas se dirigen a Sangolquí. Según los medios de ese país, el cuadro paulista estaría interesado en el DT Miguel Ángel Ramírez.

Este no es el primer club de ese país que sondeó la posibilidad de fichar al español de Independiente del Valle. A mediados del 2020 el Flamengo intentó fichar a Ramírez tras la salida de Jorge Jesús.

El diario Globo Sporte, en su versión digital, afirma que el club desarrolló una terna con nombres de los tres estrategas candidatos. Estos son Ramírez, Gustavo Munúa y Guto Ferreira.

"El tema de la elección del nuevo entrenador es tratado como una prioridad por la directiva de Verdão, pero no debería ser finalizado esta semana", publicó el diario brasileño.

​

​Entre los tres candidatos, Ramírez es el más opcionado. El club ya lo buscó desde en el 2019.



"Ramírez ha estado en el radar desde el año pasado. El español tuvo su nombre discutido tras el fracaso de la negociación con Jorge Sampaoli, pero Verdão decidió en ese momento seguir adelante en la contratación de Vanderlei Luxemburgo. Ahora el club ha vuelto a buscar información en el mercado español", afirma el diario.



Ramírez, en rueda de prensa, aseguró que por ahora sigue siendo el entrenador de los rayados y que esto deberá ser analizado por la dirigencia.



"Tengo contrato con Independiente hasta diciembre de 2021. Sabemos lo que es eso, no solo para mí, sino para el club, que en unas semanas puede que no esté contento conmigo e interrumpa el contrato, sabemos cómo es el mundo del fútbol", dijo.