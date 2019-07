Bottas priva a su compañero Hamilton de lograr la pole en su casa en F1

La onboard de la pole Bottas. No fueron sus mejores 3 sectores. Poco agresivo en sector 1. Buen sector 2. Latigazo en última curva



Botta's onboard pole lap. Not his best 3 sectors. Not really aggressive on sector one. Good sector 2. Snap oversteer on last corner

