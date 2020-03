Bolivia llama a 47 futbolistas para choques con Brasil y Argentina

LEA TAMBIÉN

Bolivia convocó a 47 futbolistas para enfrentar a Brasil y Argentina por el clasificatorio sudamericano al Mundial Catar-2022, con la idea de alistar dos equipos, uno para la costa y otro para la altura, informó este martes la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

La idea de la masiva convocatoria tiene “ el principal objetivo de consolidar dos equipos con actitud y personalidad ” , según reportó la FBF.

El seleccionado boliviano dirigido por el venezolano César Farías debutará frente a Brasil el 27 de marzo en el estadio Arena Pernambuco de Recife (nordeste) y recibirá a Argentina el 31 de este mes en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.600 m de altitud.

Farías llamó además a seis 'legionarios', entre ellos el delantero del Cruceiro brasileño, Marcelo Martins Moreno.



Para aprovechar a sus hombres de “ altura ” , Farías citó a 12 jugadores de The Strongest y a 11 de Bolívar, ambos equipos de La Paz.



Los 47 futbolistas iniciarán su trabajo el próximo jueves divididos en Santa Cruz (400 m) y la altura de La Paz.