Bayern Múnich derrotó al Werder Bremen y se proclamó campeón por octava ocasión consecutiva

El Bayern Múnich derrotó 1-0 al Werder Bremen, de visitante, y obtuvo su octavo título consecutivo en la Bundesliga.

El único gol fue anotado por el polaco Robert Lewandowski, a los 43 minutos, tras un pase de Boateng. El delantero paró el balón con el pecho y definió ante la salida del golero.



El Múnich sumó 76 puntos y sacó ventaja al Borussia Dortmund, que registra 66 unidades, en la fecha 31.



La Liga Alemana (DFL), en su reglamento para la reanudación, establece que el campeón y los descendidos no serán proclamados oficialmente hasta la 34ª y última jornada.



Por esta razón, la ‘Schale’, trofeo del campeón, no será entregado hasta que concluya el último partido, el sábado 27. El Bayern juega ese día en Wolfsburgo.



Las nuevas reglas de bioseguridad por el covid-19 establecen que solo 100 personas como máximo están autorizadas a entrar en la ‘zona interior’ de los estadios, el césped y los banquillos, en la premiación.



En la práctica supone que Karl-Heinz Rummenigge y los otros dirigentes del Bayern, que solo tienen permitido estar en la tribuna, no podrán descender al terreno de juego. Por supuesto no habrá hinchas -se juega a puerta cerrada- ni familiares de jugadores, habituales en la cancha en este tipo de festejos.



La ducha de cerveza, la tradición más importante en el Bayern Múnich, será una víctima colateral del coronavirus. Para respetar el protocolo sanitario, esta celebración ha sido prohibida por la DFL.