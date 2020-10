Barcelona SC ganó con lo justo y se tomó el liderato de la segunda etapa

LEA TAMBIÉN

Barcelona SC derrotó 1-0 al Delfín de Manta el sábado 17 de octubre en el estadio Monumental de Guayaquil, por la fecha dos de la segunda etapa del campeonato nacional. El volante Bruno Piñatares (19') marcó el único gol del encuentro.

Con el resultado, el equipo torero asciende al primer puesto de la LigaPro con seis puntos y es uno de los favoritos para jugar la final del Campeonato Ecuatoriano contra Liga de Quito. Delfín es décimo con un punto.



En la previa al compromiso, el cuadro 'canario' le rindió un homenaje al médico Bosco Mendoza, quien falleció el miércoles 14 de octubre a los 77 años. El galeno trabajó durante 43 años en el plantel, que lo homenajeó con su imagen en el banco de suplentes y el marcador.



A pesar del triunfo, Barcelona SC no dejó una buena imagen. Los amarillos mostraron poca contundencia en el arco rival frente a un conjunto 'cetáceo' que jugó con suplentes. Los manabitas tuvieron un equipo alternante para concentrarse en el duelo del próximo martes 20 de octubre (17:15) frente a Olimpia.



A pesar de ser el nuevo líder del torneo ecuatoriano, a los toreros todavía les cuesta generar jugadas de gol, con escaso control de pelota y un planteamiento que todavía palidece en la defensa. El partido tenía poco ritmo en los primeros minutos. A los 17', el lateral Mario Pineida salió lesionado y el DT Fabián Bustos incorporó al joven Gustavo Vallecilla.



El equipo 'cetáceo' también palideció con su defensa. Los cuatro jugadores de la línea central fueron amonestados por faltas antes del final del primer tiempo y el gol torero nació de uno de esos errores.

Al minuto 19, Damián Díaz cobró un tiro libre desde la derecha y Bruno Piñatares aprovechó el centro para rematar sin marca con una volea hacia el costado izquierdo del arco 'cetáceo'.



​El gol no mejoró al Delfín. Más allá de una jugada (44') de Alejandro Villalva, que pudo terminar en autogol de Williams Riveros, los mantenses jugaban con limitaciones y poca profundidad.



Barcelona SC tampoco aprovechó el bajo nivel de su rival. En la segunda parte, el DT Bustos reforzó el mediocampo para tener la pelota y retiró a Díaz y Álvez, sus referentes en la ofensiva.



El duelo se volvió lento, impreciso, con jugadas intrascendentes y poco protagonismo de los goleros. Al final, los porteños se conformaron con el resultado y presionaron muy poco frente a un Delfín, que recién ocupo titulares como Óscar Benítez. Charles Vélez o José Valencia en la mitad del segundo tiempo y no tuvo tiempo para empatar.



​En la siguiente jornada, Barcelona SC visitará a Liga de Portoviejo, pero entre semana afrontará un duelo contra Independiente del Valle por la Copa Libertadores. Los toreros no tienen ninguna posibilidad de clasificarse a los octavos de final.





Delfín irá por el milagro a Paraguay y después se medirá con Técnico Universitario en el estadio Bellavista.