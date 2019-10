Aucas busca mejorar su posición en la tabla del torneo local

LEA TAMBIÉN

La paralización del campeonato y las manifestaciones políticas han complicado la planificación que tenía el entrenador Gabriel Schürrer para estas dos semanas. El equipo debía entrenarse con normalidad, pero el cierre de las vías, en los sectores aledaños al estadio Gonzalo Pozo Ripalda, dificultó la movilidad de jugadores y cuerpo técnico.

Por disposición de la dirigencia, el equipo tuvo cuatro días libres. Retomaron los entrenamientos el lunes, pero no todos pudieron llegar a Chillogallo. Kevin Arroyo trató de salir del aeropuerto Mariscal Sucre, pero los manifestantes se lo impidieron.



Ante esta situación, Ricardo Morales, coordinador del equipo, se contactó con los directivos y suspendieron los entrenamientos de estos últimos tres días. Sin embargo, las indicaciones de Gustavo Zubeldía, preparador físico, fueron claras. Quiere que sus pupilos se mantengan en forma por su cuenta hasta que las actividades se retomen con normalidad.



Jugadores como los argentinos Juan Manuel Tévez, Pablo Burzio y Marco Mosquera han publicado en sus redes sociales videos en los que aparecen ejercitándose por su cuenta. Si bien el equipo está motivado tras haber clasificado ya a los ‘playoffs’, todavía hay objetivos que cumplir para el cierre de la temporada regular.



Gabriel Schürrer, entrenador oriental, conversó el lunes con sus pupilos que pudieron llegar a la práctica. En esa charla se pidió mayor compromiso.



El objetivo es finalizar al menos cuartos en la tabla y así sacar una ligera ventaja deportiva en los ‘playoffs’. Por ahora son sextos con 46 puntos. Están a dos unidades de lograr escalar posiciones, pero dependerá también de lo que suceda con Delfín e Independiente del Valle, sus rivales directos.



“Vamos a tratar de sumar los 9 puntos para terminar cuartos. Tenemos posibilidades, aunque no va a ser fácil”, afirman desde el cuerpo técnico.

La próxima fecha, Aucas deberá enfrentar en condición de visitantes al Independiente del Valle, que tiene pendiente el juego ante el Olmedo, en Riobamba.



En las últimas 11 fechas, los orientales sumaron 11 puntos. Solo perdieron ante Barcelona SC, en el estadio Monumental. Por ese rendimiento, Schürrer confía en que sus pupilos pueden alcanzar ese cuarto lugar.



Después de enfrentar a los rayados, el equipo deberá recibir a Guayaquil City y finalizar su campaña en Ambato, ante Técnico Universitario. Dos rivales que en los cálculos del cuerpo técnico son asequibles.



Eso sí, las lesiones aún siguen atormentando al equipo. Javier Quiñónez, quien se lesionó de los ligamentos, inició su recuperación junto a los fisioterapeutas del equipo. El venezolano Enson Rodríguez, quien ya estaba recuperado de una lesión similar en la pierna derecha, sufrió una molestia muscular en la izquierda.



“Tuvo una molestia muscular en la pierna que no fue operada. El jugador se entrenaba con normalidad junto al resto de la plantilla”, aseguró Daniel Rosales, médico oriental.



El mediocampista llanero ya inició su tratamiento. Este consiste en medicaciones para bajar la inflamación y trabajos de fisioterapia.

A esta baja se suma la de Luis Romero y Carlos Cuero, que están suspendidos.