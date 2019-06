Atletas tumban cuatro marcas nacionales en Sudamericano de Cali

LEA TAMBIÉN

Ecuador registró cuatro récords nacionales en el Sudamericano Sub 20 de Atletismo que concluyó el domingo pasado en la pista del estadio Pedro Grajales de Cali, Colombia. La delegación nacional se ubicó tercera, detrás de Brasil y Colombia.

Anderson Marquines batió el récord nacional Sub 20 en la prueba de los 200 metros planos, que estaba en poder de Franklin Nazareno desde el 11 de noviembre del 2006. Cronometró 21 segundos y 4 centésimas (21.04), superando los 21.27 que registró el exatleta manabita en Buenos Aires, Argentina. El pasado 5 de mayo, en Quito, ya hizo 21:27 (igualó a Nazareno).



Marquines, oriundo de Santo Domingo de los Tsáchilas, ganó la medalla de plata sudamericana después de ser superado por el brasileño Lucas Conceição Vilar. La presea de bronce fue para otro ecuatoriano, Steeven Salas, quien con 21.44 también pulverizó el récord nacional Sub 18 del azuayo Xavier Betancourt (22.01), que lo impuso el 5 de junio del 2016, en Quito.



El equipo masculino de la posta 4x100, que quedó tercero en Cali, también registró un récord nacional al cronometrar: 41.09. Estuvo integrado por Marquines, Steeven Salas, Jesús Mina y Katriel Angulo. El tiempo anterior (41.69) lo tenía el conjunto conformado por Álex Quiñónez, Andrés Vernaza, Carlos Méndez y Darío Cangá, desde el 28 de noviembre del 2008.



El cuarto récord nacional se registró en lanzamiento del disco con Merari Herrera, quien con una marca de 47.87 metros ganó la medalla de oro sudamericana. De esa manera superó los 46.72 metros de Doris Torres, de Napo, registrado el 10 de mayo del 2014 en los Juegos Nacionales Prejuveniles, con sede en Macas.



En Cali, Ecuador sumó 2 medallas de oro, 6 de plata y 9 de bronce, ubicándose tercero en el Sudamericano Sub 20 de Atletismo con 138 puntos en la clasificación general. Brasil y Colombia, como campeón y vicecampeón, acumularon 396 y 298 puntos.



La otra presea dorada de Ecuador la obtuvo Yuleisy Angulo, en lanzamiento de jabalina con una marca de 49.83 metros. Entre otros vicecampeones sudamericanos están Érik Tonguino (10 000 m), Jinson Álvarez (10 000 m marcha), Nicole Caicedo (100 m vallas), Jean Mairongo (lanzamiento de la jabalina y Dayander Pacho (salto con pértiga).



En el torneo participaron 11 países, incluido El Salvador y Puerto Rico, como invitados.