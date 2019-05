El golero Bernardo Medina se aleja del Mushuc Runa por las declaraciones del presidente Luis Alfonso Chango

LEA TAMBIÉN

Bernardo Medina decidió abandonar el Mushuc Runa. El guardameta paraguayo optó por dar un paso al costado luego de las declaraciones del presidente vitalicio del club, Luis Alfonso Chango, realizadas la tarde del domingo 12 de mayo del 2019.

El dirigente indígena responsabilizó a Medina de ser el culpable de la derrota del ‘Ponchito’ contra Técnico Universitario por 3-4. El partido se jugó en el estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, ubicado en la comunidad Eche Leche, al sur de Ambato.



“Yo pedí que no tape el arquero Bernardo Medina. Me debe una explicación el técnico (Geovanny) Cumbicus porque jugó, si no me da una contestación, el profesor está fuera del equipo. Hoy jugamos muy mal”, dijo Chango, a los medios radiales de la localidad.

Luis Alfonso Chango, directivo del Mushuc Runa. Foto: Glenda Giacometti/ EL COMERCIO

Medina, de 30 años, espera finiquitar su contrato en las próximas horas con el equipo ambateño. “Es la primera vez que alguien sospecha de mi rendimiento, me voy triste, porque el profesor Cumbicus y los aficionados de Ambato me trataron muy bien, pero si no me comprueban las sospechas me tocará ir a la vía judicial para defenderme”, aseguró el arquero.



El guardameta paraguayo inició su carrera profesional en el Libertad de Paraguay. Además vistió las camisetas del club General Díaz de Luque, Capiatá y Sportivo Luqueño. En este último equipo guaraní jugó la Copa Sudamericana, pero ese club fue eliminado por el Deportivo Cuenca. También ha sido convocado a la Selección nacional de su país como tercer guardameta.



Con Mushuc Runa disputó los encuentros de Sudamericana ante Unión Española de Chile siendo eliminado en la fase de los penales.