Antonio Valencia comenzó a mostrar en el Querétaro de México el juego que tuvo en el Manchester United de Inglaterra 

El Querétaro venció 2-0 a los Pumas UNAM y saltó al quinto lugar de la clasificación del torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano, en la continuación de la tercera jornada. En el encuentro fue titular el ecuatoriano Antonio Valencia, quien conectó una asistencia en el segundo gol de los 'Gallos Blancos'.

José Gurrola y Ángel Sepúlveda convirtieron los goles del Querétaro, que es dirigido por el entrenador mexicano Héctor Altamirano. En el minuto 12 el uruguayo Kevin Ramírez estrelló el balón en el travesaño en la primera amenaza del cuadro local, que en el 22' tomó ventaja con un gol de pierna derecha de Gurrola, quien aceptó un pase preciso del uruguayo Gonzalo Montes y puso el 1-0.



En el 55, Gurrola recuperó la pelota y se la dio al ecuatoriano Antonio Valencia. El ecuatoriano corrió por el costado desde la media cancha y envió una una asistencia desde la derecha a Sepúlveda, para que marque el 2-0 con un golpe de cabeza.



La segunda mitad empezó con el Querétaro ordenado y los universitarios en busca de goles a los que ni siquiera se acercaron. El uruguayo Hugo Silveira dejó ir el tercer gol en el 88 en una combinación de Valencia con Gurrola, que dejó al delantero con todo a favor para convertir.



Pumas estuvo cerca de descontar en el descuento, pero Jacob Morales no pudo finiquitar una jugada ofensiva frente al guardameta Gerardo Ruiz. Con el resultado, los Gallos llegaron a dos victorias, una derrota y seis puntos y ascendieron del undécimo al quinto lugar y los Pumas bajaron al séptimo con cuatro unidades.



No estuvo presente el extremo Jefferson Montero, quien no fue considerado por el Querétaro para este compromiso. En la cuarta jornada del campeonato, Querétaro visitará al Cruz Azul el próximo sábado, y los Pumas recibirán al Atlas, un día después.