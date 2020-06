Antonio Valencia: ‘Cuando volví, no podía mirar la Premier League; me ganaba la nostalgia’

LEA TAMBIÉN

El logo de la Premier League es un león con una corona en la cabeza. El animal, dibujado con color morado, aparece en transmisiones, medallas, escudos y cualquier producto vincu­lado a la exitosa Liga inglesa, que tiene 3 200 millones de televidentes en el mundo.

El león de la Premier también se repite en varios de los objetos que Antonio Valencia atesora en su ‘museo del fútbol’, como él lo llama. El lugar, ubicado en la parte baja de su espaciosa casa, en la periferia de Quito, es un salón lleno de nostalgia con camisetas en vistosas vitrinas, con luces que resaltan los relieves de las prendas.

Llaman la atención dos elásticas del Manchester United: la de la final 2009 ante el Barcelona y la última que usó ‘Toño’ en mayo del año pasado, en su décima temporada con el club.



En el espacio hay medallas, condecoraciones a jugador del mes, zapatos de fútbol de excompañeros como Zlatan Ibrahimovic, Ander Herrera, Michael Carrick, Paúl Pogba. Todo un viaje futbolero.



“Fueron 14 años en Inglaterra, en donde aprendí mucho, crecí mucho e hice grandes amigos. Por eso, cuando regresé al país me costaba ver los partidos de la Premier; me ganaba la nostalgia”, le comenta el ahora jugador de Liga de Quito a este Diario, vía telefónica, el pasado lunes.



El diálogo se produce mientras ‘Toño’ espera por su comida en un restaurante de Cumbayá. A través de la línea se le escucha pedir una entrada de calamares y un pollo con pasta.



El paso de los meses ha flexibilizado la postura de Valencia, quien dice que mirará hoy los dos partidos con que el prestigioso torneo inglés retoma la actividad, tras el confinamiento por el coronavirus: Aston Villa vs. Sheffield y Manchester City vs. Arsenal.



En contracorriente, al volante le gustan más los partidos entre clubes más discretos, más modestos. Ni Liverpool, ni City. Él se considera más fan de los duelos como los del Sheffield. “Es una cuestión de gustos. En esos partidos disfruto más, me llaman más la atención”.



Pero los compromisos que más le interesan son los del querido United. “Cuando fue pasando la nostalgia empecé a mirar más partidos del equipo. Siempre alentando desde aquí a mis excompañeros y a la gran afición del equipo”, acota.



El cuadro de los ‘Red Devils’ volverá a la cancha ante el Tottenham Hotspurs, otro de los equipos favoritos de Valencia.



¿Por qué me gustan los ‘Spurs’? Por José Mourinho. Es un técnico al que admiro y del que aprendí muchas cosas. Cuando me fui de la Premier le agradecí por todo y tenemos una buena relación”, cuenta Valencia sobre el DT portugués, doble monarca de la Champions League.



El United es la debilidad del ecuatoriano. “Está Pogba, está Lingard (Jesse), Rashford (Marcos) jugadores a los que yo conozco desde que eran pequeños. Ahora están consolidados y siempre es un orgullo verlos en cancha”.



El jugador, nacido en Lago Agrio, destaca la organización, la puntualidad y la fidelidad de los hinchas en el torneo británico. “Allá la gente siempre acompaña y apoya. Será extraño ver los estadios vacíos”.



El certamen cuenta con tres ecuatorianos: Leonardo Campana en el Wolverhampton, Jefferson Montero y Joel Valencia en la Championship (Segunda división). Este último le contaba hace semanas a este Diario que cada vez que alguien se entera que es ecuatoriano lo vincula con el ‘Toño’.



“Ojalá más jugadores ecuatorianos puedan ir a la Premier. Siempre les digo a los jóvenes que hay que esforzarse”, apunta ‘Toño’, quien ganó nueve coronas con el United. Varias de esas medallas se aprecian en su museo.