Antonio Valencia se defendió de los insultos de algunos hinchas

El futbolista ecuatoriano Antonio Valencia se molestó por los insultos que recibió en el estadio Jocay, de Manta, la tarde de este 16 de noviembre del 2019, cuando Liga de Quito se coronó campeón de la Copa Ecuador, ante Delfín.

Los insultos de una parte de la hinchada iniciaron en el arranque del partido, cuando 'Toño' tuvo un percance con Roberto Ordóñez. Ambos jugadores se empujaron tras una jugada en el área de Liga de Quito.



"Me veo sorprendido, ahora me insultan, representé al país 10 años jugando en el Manchester, ganando la Premier, jugando Champions, FA Cup, Copa de la Liga y ahora me insultan. Pero me he dado cuenta que los me insultan nunca jugaron al fútbol", dijo Valencia.

Primer título de Antonio Valencia en el país. Gritó campeón con la camiseta de Liga en la Copa Ecuador. pic.twitter.com/9GlCecA8d1 — Juan Leo Reyes (@JuanLeoReyes1) November 16, 2019



Después de su enfrentamiento con la 'Tuca', cada vez que tocaba el balón recibía insultos de los hinchas de Delfín. Los aficionados recordaban los hechos del mencionado 'Piso 17', durante la Copa América de Brasil.



Rodrigo Aguirre también defendió a Valencia. El atacante charrúa pidió respeto para su compañero, a quien reconoció como una "figura a nivel mundial".



"En Argentina y en Uruguay no hacen eso, allá respetan a los ídolos, sin importar la camiseta que usen", dijo el delantero uruguayo, al final del partido ante Delfín, en el que se coronaron pese a perder por 3-1.

Gracias a nuestra hinchada, que siempre está presente en cada uno de nuestros partidos. Y por su gran apoyo, un Gracias especial a nuestros auspiciantes.



¡A celebrar este nuevo campeonato!#CopaEcuador #CampeónHayUnoSolo pic.twitter.com/SFpTtpKUU6 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) November 16, 2019