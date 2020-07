Antonio Cordón fue presentado como  director deportivo del Real Betis español

LEA TAMBIÉN

Real Betis anunció de manera oficial la contratación de Antonio Cordón como director deportivo hasta junio del 2024. El club emitió un comunicado en sus cuentas oficiales el viernes 24 de julio del 2020, en el que le dan la bienvenida al español.

Cordón, de 56 años, fue un pedido del nuevo entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, quien lo solicitó para conformar su equipo de trabajo. Ambos coincidieron con anterioridad en el Villarreal.



“El gestor deportivo extremeño se destaca por un profundo conocimiento del mercado de la élite y de los futbolistas en formación (…) Con este importante refuerzo, el club pretende dotar de la mejor estructura para lograr la consecución de los objetivos”, dice el pronunciamiento de la institución.



En el mismo también destacan su trayectoria en clubes como Villareal, AS Monaco y Grupo Hope (que maneja al Granada, Parma, Tondela y Chongqing Lifan), al igual que los seis meses y medio que permaneció como director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).





Precisamente, el comunicado señala que la rescisión del contrato entre Cordón y la FEF se dio el viernes 3 de julio “debido a la situación generada por la pandemia”. Dos semanas después habrían comenzado las conversaciones para definir su vinculación.



Pero no coincide con la fecha en la que Cordón presentó su renuncia ante el directorio de la FEF. Con una carta publicada en las redes sociales del organismo el martes 14 de julio, él se despidió de su cargo “por razones prioritariamente de un contexto del covid-19 que cambió drásticamente el funcionamiento del mundo y de la vida de las personas”, dice textualmente.



Una clausula de salida obligaba al español a cancelar USD 600 000 para su desvinculación. Pero Francisco Egas, presidente de la Ecuafútbol, confirmó que se le adeudaban valores correspondientes a su salario. No se ha detallado cómo se dio el acuerdo económico para su salida del cargo.



Cordón fue quien sugirió el nombre de Jordi Cruyff para la dirigir a la Selección de Ecuador. Egas manifestó que ambos profesionales “perdieron la motivación”, y por ello decidieron no continuar con el proyecto.