El DT Antonio Conte bajo protección policial por una carta de amenaza que tenía una bala dentro del sobre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El entrenador del Inter de Milán Antonio Conte fue puesto bajo protección policial luego de haber recibido una carta de amenaza acompañada de una bala dentro del sobre, anunció este sábado 16 de noviembre del 2019 la prensa italiana.

Según el periódico Corriere della Sera, el antiguo seleccionador de Italia habría recibido recientemente la carta anónima de amenaza.



El Inter reaccionó a dicha información anunciando en un comunicado transmitido a la agencia de prensa Ansa que la carta llegó al club, y que no fue enviada directamente al entrenador.



“Respecto a las informaciones publicadas, el Inter de Milán señala que Antonio Conte no ha recibido personalmente ninguna carta con amenazas, y, por tanto, no acudirá a denunciar personalmente” , afirma el club 'nerazzurro' en su comunicado.



“Es el club el que recibió la carta, y según es práctica habitual en estos casos, alertó a las autoridades competentes” , añade.



Se decretó la apertura de una investigación, y Conte cuenta con protección policial fuera de su casa y en los entrenamientos, anunció por su parte el periódico deportivo la Gazzetta Dello Sport.



Conte, de 50 años, fue nombrado entrenador del Inter el pasado verano (boreal) . Su equipo es segundo en la Serie A tras 12 fechas disputadas, a un punto de la Juventus de Turín.