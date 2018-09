Juan Luis Anangonó regresará al once de Liga para recibir al Barcelona SC

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, esperaba un informe médico completo sobre las lesiones y golpes que sufrieron sus jugadores en los últimos días. El viernes 21 de septiembre del 2018, en el entrenamiento, el estratega uruguayo aprovechó para analizar variantes y ver el ritmo de aquellos futbolistas titulares que no estuvieron en el once ante Deportivo Cali.

Uno de ellos es Juan Luis Anangonó. El delantero de los albos sufrió una contractura en el abductor de la pierna derecha. Esa dolencia hizo que no estuviera listo para el duelo copero en Colombia. Sin embargo, el cuerpo médico ya le dio el alta y está disponible para enfrentar mañana al Barcelona, a las 12:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



Según Richard Cabezas, integrante del cuerpo médico del equipo principal, será cuestión del DT Repetto utilizar al ariete carchense para enfrentar a los toreros.



El viernes, Anangonó se entrenó con normalidad en la práctica a puertas cerradas, en el estadio Casa Blanca. Ahora, la preocupación está en otros sectores de la cancha. Fernando Guerrero y Édison Vega terminaron el duelo ante el Cali con dolencias físicas. Ambos iban a ser evaluados por los galenos.

Sin embargo, según Roberto Teixeira, preparador físico de Liga, Guerrero y Vega se entrenaron con normalidad durante los últimos dos días.



Repetto no podrá contar con Édison Realpe y el uruguayo Gastón Rodríguez. Ambos están suspendidos. José Quintero, quien ya está recuperado, volvería a su posición habitual como lateral derecho en el once principal de la ‘U’.



Liga formaría con: Adrián Gabbarini; José Quintero, Franklin Guerra, Hernán Pellerano, Christian Cruz; Édison Vega (Jefferson Intiriago), Jeferson Orejuela, Anderson Julio, Julio Angulo, Jhojan Julio y Anangonó.



En el equipo torero también hay novedades. Béder Caicedo sufrió una sobrecarga muscular y sería una de las principales bajas en la defensa. No se entrenó con normalidad durante la semana y el DT Guillermo Almada lo reemplazó con Mario Pineida, en las últimas prácticas de fútbol táctico.



Barcelona saltaría a la cancha con: Máximo Banguera; Byron Castillo, Félix Torres, Xavier Arreaga, Pineida; Gabriel Márquez, Ely Esterilla, Damián Díaz, Michael Arroyo, Christian Alemán y Ariel Nahuelpán.



Las entradas salen a la venta hoy, en las ventanillas del Atahualpa y del Rodrigo Paz Delgado. Los precios son: general, USD 15; tribuna, USD 25 y palco, USD 40. Los hinchas toreros estarán en la Sur Alta.