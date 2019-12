Alfredo Campo: ‘En Tokio se puede lograr una o dos medallas’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

¿Cómo aguarda usted el 2020, el año de los Juegos Olímpicos de Tokio?

Tengo la confianza que en Tokio se puede lograr una o dos medallas. Es hora, porque desde el 2008 no se ha podido conseguir nada. Cuando iniciaba mi carrera deportiva, escuchaba que en Ecuador no había apoyo al deportista, que para una competencia internacional no le entregaban ni el pasaje al deportista. Hoy contamos con el Plan de Alto Rendimiento que nos ha permitido iniciar un largo proceso, con grandes expectativas.



Desde su condición de deportista de élite, ¿cómo le ha beneficiado el PAR?



En el 2013 ingresé al Plan en la categoría más baja. Después el ascenso hasta la categoría más alta, hoy denominada Tokio 2020, fue posible gracias a la consecución de resultados y objetivos. Me dediqué a entrenar, buscar las pruebas más fuertes porque eran las que me permitían mejorar. Está claro que quienes formamos parte del PAR no podemos quejarnos porque el dinero ha fluido de manera sistemática para nuestros entrenamientos y competencias. Todo depende de los resultados que se alcancen.

Este año, los deportistas ecuatorianos han ganado 914 medallas en torneos internacionales. ¿Es una cifra que confirma el avance del deporte nacional?

​

En los últimos ocho años, el deporte ecuatoriano ha tenido un desarrollo hacia el alto rendimiento. Contamos con deportistas que están en el ‘Top 10’ de los ‘rankings’ mundiales: Álex Quiñónez en el atletismo; Neisi Dajomes en las pesas; Esteban Enderica en la natación y nosotros que hoy ocupamos el puesto 2. Glenda Morejón (marchista) es otro caso importante, ella aún es juvenil y tiene una gran proyección.



El Comité Olímpico Ecuatoriano avizora que Ecuador podría llevar a 50 deportistas a Tokio. ¿Es una posibilidad cierta?

​

Para los Juegos Olímpicos, Ecuador va a presentar, no sé si la selección más numerosa, pero sí la mejor preparada. Los deportistas ecuatorianos entrenamos en el extranjero y participamos en eventos internacionales casi todo el año. Y uno de los ejemplos de mejores resultados fueron los Juegos Panamericanos.

¿Qué se debe mejorar en el Plan de Alto Rendimiento?

​

Detalles. Lo esencial funciona. Por ejemplo, la Federación de Ciclismo, para mi deporte el BMX tiene un entrenador para la división juvenil, y no hay un entrenador para los ciclistas élite. Junto con Doménica Azuero, hemos buscado un entrenador extranjero que nos permita lograr mayores objetivos.



¿Quién paga los honorarios del entrenador?

​

Del estímulo económico que recibo cada mes y del apoyo de mis auspiciantes puedo pagar su sueldo y el de mi cuerpo médico que incluye psicólogo, terapeuta y médico deportólogo. Es algo que lo hacemos porque tenemos esa ilusión, ese sueño de conquistar la medalla olímpica. Es para lo que nos estamos preparando.



Para el año Olímpico se han asignado USD 12 millones para los preparativos, ¿es suficiente o hay que incrementar ese rubro, para la preparación y participación?

​

En mi opinión hay demasiados deportistas en el PAR. Me parece que están 340. Se debe revisar la lista para capitalizar mejor los recursos del Estado. He mirado que hay deportistas que tienen una y otra oportunidad. Que hacen lo mínimo para no perder su beca, pero no hay progresos deportivos. Esos recursos bien podrían servir para otros chicos, para completar otros procesos; para los prejuveniles y los juveniles, que han demostrado su talento y que han logrado victorias con o sin esa ayuda estatal.



¿Los juveniles también van sumando experiencia internacional como lo hizo usted?

Se debe pensar en esos deportistas juveniles. A ellos debemos transmitirles el honor de ser los embajadores del deporte ecuatoriano, de un país del que nos sentimos orgullosos. Quisiera decirles que en Ecuador sí se puede tomar como una profesión al deporte y vivir de él como el fútbol. Se puede lograr con trabajo.



Biografía.

Alfredo Campo nació 2 de marzo de 1993 en Cuenca.



Trayectoria.

Comenzó en el BMX desde los 4 años. Ganó medalla de oro en los Panamericanos y de plata en el Circuito Mundial. Está en zona de clasificación a los Olímpicos.