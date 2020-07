Alexander Domínguez: 'No me puedo quedar esperando hasta que salga Gabbarini para volver a Liga'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El golero ecuatoriano Alexander Domínguez reveló detalles sobre su futuro en el cuadro argentino Vélez Sarfield. Aclaró que no planea irse de ese país hasta la próxima temporada y que goza de la confianza de dirigentes y del cuerpo técnico comandado por Mauricio Pellegrino.

“Yo estoy muy feliz en Vélez, estoy muy agradecido con la dirigencia, tengo un año más de contrato. Soy agradecido con el Profe Pellegrino que ya manifestó que quiere que yo continúe en la institución, agradecido con todos en Vélez porque conmigo se han portado extraordinarios. Tengo un año más pero hay que sentarse a hablar unos pequeños detalles, si todo eso se da, seguiré en la institución”, afirmó el golero esmeraldeño en una entrevista en Fox Sports



Domínguez fue cauto al asegurar que no cierra posibilidades de volver al país. Quiere jugar y no le importa el club que fuera, a pesar de que se considera hincha de Liga de Quito,



“Nunca puedo cerrar las puertas, soy ecuatoriano y algún momento tengo que volver. Si por ahí algún equipo de afuera me firma por 15 años, eso es otra cosa. No le cierro las puertas a ninguna institución. Es un tema complicado. La verdad tengo un cariño muy grande por la hinchada de Liga y la hinchada también hacia mí, estuve 17 años en la institución. Tengo mi casa en Quito con todas mis cosas. Yo cuando llegó y salgo, es increíble como el hincha de Liga siempre me pregunta cuándo regreso”, aseguró.



Pero también aclaró que por ahora ve lejana la posibilidad de volverse a vestir con los colores albos. El equipo tiene a Adrián Gabbarini, quien es uno de los referentes del plantel.



“Uno siempre tiene que escuchar ofertas. No sé que pueda pasar, ahoritica está (Adrián) Gabbarini en Liga y como está Gabbarini, no me van a llamar los dirigentes, quizás si me llamé otra institución que le falta arquero. Entonces, no me puedo quedar esperando hasta que salga Gabbarini y quedarme un año o dos años sin trabajar. Hay muchas cosas que hay que saberlas manejar. Todo hincha es hincha de su equipo, pero bueno, uno que vive de esto, tiene que también tratar de no cerrarle las puertas a ninguna institución", dijo 'Dida'.



El esmeraldeño de 30 años fue claro al reconocer que aún tiene ganas de ganar títulos. Lo quiere hacer para dedicárselos a su hija, quien apenas tiene 4 años.



“No es que esté vendiendo humo o me esté agrandando, he jugado dos Eliminatorias, cuatro Copas América, un Mundial, un Mundial de Clubes y he ganado dos torneos internacionales con Liga de Quito, pero sí quiero ganar un título para celebrarlo con mi hija que tiene 4 años. En la institución en la que esté, trabajaré para lograrlo”, aclaró.