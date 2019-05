Último adiós a Niki Lauda este miércoles 29 de mayo del 2019 en Viena

LEA TAMBIÉN

El mundo de la Fórmula 1 y los admiradores de Niki Lauda darán este miércoles 29 de mayo del 2019 el último adiós al triple campeón del mundo austriaco, fallecido el 20 de mayo a los 70 años, con un homenaje público en la catedral de San Esteban de Viena.

El piloto británico Lewis Hamilton y todos los miembros de la escudería Mercedes, de la que Lauda era vicepresidente no ejecutivo, así como el expatrón de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone, figuran entre las numerosas personalidades que se espera asistan a las exequias.



Hecho sin precedentes para un deportista en Austria, el público podrá visitar el ataúd dentro de la catedral, antes de la misa, a la que asistirán unos 300 invitados para la ocasión.



Niki Lauda será enterrado con el mono de piloto y su casco se colocará sobre el ataúd, informó el obispo, que negó las informaciones que aseguraban que el féretro estaría abierto.



Durante la ceremonia está previsto que suenen algunas de las canciones favoritas de Lauda, como Amazing Grace, Fast Car de Tracy Chapman, Imagine de John Lennon y Hero de Family of the Year, indicó el cura de la catedral, Toni Faber.



Entre las personas que dedicarán palabras a la figura de Lauda figuran el presidente de la República, Alexander Van der Bellen, los expilotos Alain Prost y Gerhard Berger, y el actor Arnold Schwarzenegger.



La leyenda de la Fórmula 1 e ídolo en el país centroeuropeo será enterrado en una ceremonia íntima en un lugar que se mantendrá en secreto, anunció la familia.



Padre de dos hijos ya mayores nacidos de un primer matrimonio, Lauda tuvo gemelos en 2009 con su segunda esposa, Birgit Wetzinger.



La ciudad de Viena propuso que el piloto, que sobrevivió a un grave accidente en el circuito de Nürburgring en 1976, fuese enterrado en el principal cementerio de la capital, donde reposan los restos de otros austriacos ilustres como Franz Schubert y Johann Strauss.



Lauda falleció el 20 de mayo en el Hospital Universitario de Zúrich (Suiza) , nueve meses después de haber recibido un trasplante de pulmón, del que se había recuperado con dificultades.



Su muerte provocó una avalancha de homenajes en la Fórmula 1, donde Lauda había continuado siendo una figura central después de su retirada a mediados de los años 1980.



El austriaco ocupaba desde 2012 el puesto de presidente no ejecutivo de Mercedes y fue clave para que Lewis Hamilton abandonara McLaren y fichara por la marca alemana, con la que ha ganado cuatro mundiales.



El expiloto austriaco fue homenajeado este fin de semana durante el Gran Premio de Mónaco, con un emotivo minuto de silencio antes de la carrera. El ganador, Lewis Hamilton, mostró el casco de Lauda para dedicarle el triunfo.



Lauda corrió cuatro años para Ferrari, entre 1974 y 1977, proclamándose campeón en 1975 y 1977. Logró un tercer título mundial en 1984 (McLaren).



Precisamente fue al volante de un Ferrari cuando sufrió el accidente que casi le cuesta la vida en 1976, cuando quedó atrapado dentro del monoplaza en llamas, del que tuvieron que sacarlo algunos rivales.



Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo y contribuyeron a forjar su leyenda.

Lauda también destacó como un avispado empresario, fundando varias compañías aéreas, entre ellas la que llevaba su nombre y que el año pasado vendió a la irlandesa Ryanair.