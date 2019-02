Al actor-jugador Danilo Carrera quiere ganarse un puesto en la Selección

LEA TAMBIÉN

Danilo Carrera se ganó un puesto en la nómina 2019 del club Fuerza Amarilla y ahora su mira está puesta en ser convocado a la Selección, sobre todo para la Copa América 2019. El también actor de 30 años así lo reveló en una entrevista con el periodista Diego Ordinola.

Carrera siempre indicó que era amante del fútbol. Por eso dejó momentáneamente la actuación por tratar de cumplir su sueño de ser jugador profesional. En su infancia sí cumplió con procesos formativos en Emelec, siempre como delantero, a pesar de que es hincha confeso de Barcelona SC.



"Cuanto tenía 19 años sentí la presión (de la familia) y el miedo a no hacer nada aparte del fútbol", contó y por eso se decidió por estudiar en Estados Unidos, donde fue con sus padres. Allí empezó en el mundo de la actuación.



"La actuación es mi trabajo, le tengo mucho cariño", aseveró. Así trabajó en diversas novelas nacionales e internacionales con destacados actores y actrices de otros países.



Sin embargo, su pasión futbolera poco a poco se abrió paso entre sus intereses. Por eso pidió una oportunidad al DT paraguayo Raúl Duartey al presidente del club Fuerza Amarilla, Favián Aguilar. Finalmente superó la exigencia de la pretemporada por su esfuerzo y determinación, lo que llamó la atención del estratega. Por eso forma parte del plantel.



Carrera admitió que no es un futbolista con mucha técnica, pero que por su físico pudo cumplir este primer propósito. Solo espera el momento de debutar y marcar un gol oficial. "No me voy a rendir", aseguró.



"Disfruto en la cancha, la responsabilidad que lleva el fútbol, la disciplina...", sostuvo. Luego contó que su anhelo es marcar un tanto de tijera. Mientras que en el cierre de la entrevista, soñó despierto: "Mi meta real es ganarme el puesto en el equipo principal, luego entrar entre los ocho mejores para jugar un torneo internacional y por supuesto, ser campeón (...) Quiero jugar la Copa América con la Selección. Mis probabilidades ahora son 000000000,01%. Hace un año nadie lo creía, hoy tengo posibilidades de debutar".



Por lo pronto, el actor tendrá que continuar con la espera, pues en esta segunda convocatoria de la 'Banana Mecánica' tampoco entró. Los machaleños visitarán a Emelec este domingo 17 de febrero, en el estadio Capwell.



