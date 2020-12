Acción de Protección pone en riesgo la semifinal de la Segunda Categoría

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) programó la semifinal de vuelta entre Guayaquil Sport y Aampetra para el sábado 12 de diciembre. Sin embargo, una Acción de Protección presentada en un juzgado en Atacames (Esmeraldas) pone en riesgo la realización del partido.

En la página de la Función Judicial, la medida cautelar el proceso consta con el número 08308202000959 en contra de Francisco Egas, presidente de la FEF, y William Poveda, director de competiciones de la misma entidad, por parte de Iván Cuero Angulo, aficionado y seguidor del Atacames Sporting Club.



La Acción de Protección es impulsada para que se tramite el reclamo del Atacames por una supuesta mala inclusión de un jugador por parte del Aampetra en el partido de cuartos de final de la Segunda Categoría. El reclamo ya pasó por la Comisión Disciplinaria de la FEF y desestimó la denuncia. Sin embargo, el Atacames insiste en la irregularidad.



Omar Estupiñán, de la Asociación de Fútbol de Esmeraldas, explicó que el futbolista Carlos Tamayo, del Aampetra, jugó sin tener cédula y presentó otro documento y eso no procede reglamentariamente. El reclamo está en la FEF desde la semana pasada. Sin embargo, no procedió y se ratificó la clasificación del Aampetra.



Aún no ha existido un pronunciamiento oficial de la FEF sobre el problema jurídico. En el partido de ida, el Aampetra ganó 1-0 al Guayaquil Sport. El plan de la FEF es tener los finalistas el próximo fin de semana. Para el sábado 19 de diciembre está programada la final en el estadio Municipal de Otavalo.