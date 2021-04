Un nuevo Ecuador

Permítame que en esta ocasión no me refiera a los gravísimos problemas de Quito; apartándome de su mal cuidado desarrollo, me referiré al grave momento político que estamos viviendo, como consecuencia de nuestro propio descuido de no participar en político y permitir que personas con muy baja preparación, sean los actores políticos de un Ecuador que no conocen su realidad actual, su historia y sus responsabilidades.

Así podemos constatar como la mayoría de ecuatorianos, especialmente los actores políticos actuales ni siquiera saben las fechas cívicas importantes, a tal extremo que nuestro querido país, con las bellezas naturales, manjares y demás privilegios, no tiene un día patrio de todos y como menciono, muchos de nuestros actores políticos, ni siquiera conocen cuando se fundó el Ecuador y como se produjo su conformación.



Tenemos muy atractivos festejos regionales:9 de octubre, 3 de noviembre, la fiesta de las frutas, la procesión de la Churonita, el 6 de diciembre, el 24 de Mayo, etc pero, ¿cuando es el DIA NACIONAL? Aquel día que, en unidad de acto, todos los ecuatorianos nos pongamos de pie y recordemos que este es el día en que nacimos como País. Un día de unidad, un día de refundación del país!!! Este sería un buen comienzo para olvidarnos de rencillas politiqueras, muchas de ellas sin sustento real, sino más bien por minúsculos intereses que lo que hacen es romper la unidad nacional, eliminar los verdaderos valores del Ecuador y presionar por implementar en el Ecuador corrientes extrañas y que nada tienen que ver con nuestro pasado, nuestros intereses,, nuestras capacidades y posibilidades.



Hemos vivido más de 190 años en el engaño, en irrespetar pensamientos divergentes, en violencia y falta de legitimidad histórica. Llego la hora de la verdad o nos refundamos manteniendo nuestros auténticos valores o pereceremos en el corto plazo!!!



Ante esta horrible película, Ecuatorianos: propongo que hagamos un mea culpa, que reconozcamos como el Día Nacional de Unidad el 13 de Mayo de 1.830, día en que realmente nació el Ecuador; que hagamos buenos negocios, pero que todos ellos sean en base a la más auténtica verdad. Que hagamos un juramento de luchar contra la corrupción. Nuestro querido Ecuador está en terapia intensiva. Si de verdad no arrimamos todos el hombro, podemos desaparecer. Es hora de refundar la nación ¡!!. No es broma, los oscuros intereses internacionales, de narcotráfico y otras linduras se han fijado en el Ecuador; no para favorecerle, sino para terminar de exprimirle y hacer base de malditos negocios oscuros y aprovecharse de nuestra ingenuidad y falta de identidad histórica legitima.