Fondos electorales

Escuchaba una entrevista radial, donde indicaban que el fondo electoral fue creado para darle oportunidad a los pobres, que tienen capacidad y disposición de servir a la patria, pero no cuentan con los medios económicos para postularse y cubrir una campaña; que anteriormente eran únicamente los ricos los que cubrían los gastos y ponían presidente. Realmente me quedé atónito ante esta aseveración que me hace concluir que todos los personajes políticos que hemos tenido han llegado al poder gracias a los empresarios y ricos, entre otros: Velasco Ibarra, Assad Bucaram, Rodrigo Borja, Lucio Gutiérrez y el mismísimo Rafael Correa... ¿quieren que me crea este cuento? Si es verdad, entonces que aclaren cuales fueron sus aportantes de campaña. Aparte de esto, ¿este aporte estatal a las campañas (que realmente es un aporte de todos los ciudadanos) ha funcionado? Considero que ha puesto en grave riesgo la democracia representativa, por la excesiva cantidad de candidatos y la tremenda dispersión de votos, que hace que una persona con apenas un 18 o 20% de votantes llegue a ocupar un cargo público (lo cual le resta autoridad). ¿Realmente se cumplió el objetivo por el cual fue creado este fondo? El caso arroz verde me dice que no. Entonces, ya debemos dejarnos de manipular a la opinión pública y de gastar ese dinero que sirve para otros gastos y eliminar este aporte. El que quiera ser candidato y no tiene dinero, pues que trabaje buscando quien le financie, que camine el doble haciendo campaña puerta a puerta, etc. Ya dejemos de ser, no un Estado paternalista, sino un estado regalón.