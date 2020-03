Cuidar provincias vulnerables

LEA TAMBIÉN

Señores del Gobierno se necesita urgentemente que protejan a las provincias en las cuales aún no hay casos positivos, controlen o cierren las vías de acceso a todas las provincias sin contagios. Las provincias menos desarrolladas, con sistemas de salud vulnerables que no van a poder con esto. Por favor tomar medidas por provincia urgentemente. Si en Italia el sistema de salud colapsó, ¿qué pasará en Esmeraldas, en Morona Santiago, etc.? Por su terreno, sus vías de acceso, y la calidad de su sistema de salud las provincias menos desarrolladas del Oriente, Sierra, y Costa, no van a poder controlar y combatir al corona virus. ¡Es urgente que controlen las vías de acceso a las provincias no afectadas, ya!