Octubre, mes del cáncer de mama

El cáncer de mama es el cáncer más comúnmente diagnosticado en la mujer y el segundo más letal. Una de cada 8 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama durante el transcurso de su vida. En el Ecuador según el INEC cada año entre 2 500 mujeres son diagnosticadas y alrededor de 641 mueren.

Como se mencionó existen varias muertes en el país por esta enfermedad, pero este número pudiera disminuir solo si las mujeres tomáramos conciencia y nos revisáramos constantemente. La revisión no consta de mas de cinco pasos, que se pueden realizar en momentos cotidianos como cuando estamos tomando una ducha o cuando nos cambiamos de ropa.

Esto no solo es cosa de “mujeres mayores” como dicen, puede ocurrir tanto en jóvenes de 18 años como en mujeres de 80, por esta misma razón debemos ser conscientes y conocer a nuestro cuerpo y sobre todo darnos cuentas cuando algo no anda bien e ir al médico inmediatamente.