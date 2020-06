Mediación sepulturera

LEA TAMBIÉN

Acaba de informar, quien funge actualmente como presidente del Directorio del IESS, según lo publica el Diario El COMERCIO, que: “Hay un acuerdo con Finanzas para establecer con una mediación, el monto a pagar al Seguro Social.”

Con su experiencia en recoger cadáveres, quiere convertirse en sepulturero de la Seguridad Social, porque solo se plantea una mediación cuando una de las partes, regatea, no está de acuerdo con el monto de las deudas contraídas con sus acreedores, pretendiendo ponerse de acuerdo, con la plata ajena, a establecer un monto a pagar, lo que nunca lo hacen, solo consolidan y dilatan esas responsabilidades. Mediación disque entre dos partes del mismo interés.



Cuando lo que tienen que hacer es exigir y reclamar de parte del IESS la cancelación total de los dineros y el Gobierno reconocer esos valores y proceder al pago pactado.



Nada de mediciones, que suenan a arreglo, a componenda, como si no se supiera, o no se tiene todos los documentos en regla; cuando el IESS tiene, debe saber cuánto dinero ha prestado y el Ejecutivo cuánto ha recibido. Si no es así, el IESS debe negarse rotundamente, a facilitar fondos de los afiliados y pensionistas al Ejecutivo, ya que este es un pésimo pagador, especialmente con los recursos del IESS, aunque si los tiene para honrar las deudas internacionales, cuando debería primero hacerlo con los acreedores nacionales, como el IESS, que están en estado cataléptico.



En forma inmediata, con la lucha de los aportantes y pensionistas, se debe exigir que el directorio de IESS sea totalmente independiente del Gobierno.