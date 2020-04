LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

¿Por qué esto ocurre solo en nuestros país?, ¿por qué la existencia de extraterrestres en la Asamblea?, estos seres que habitan en el espacio exterior de la tierra, siderales, marcianos, que no comprenden que la pandemia del covid 19 está afectando a todos los habitantes de la tierra, menos a ellos, en la mayoría de los países han dejado de lado el medir fuerzas entre el gobierno y la oposición y hacer un solo frente en contra de esta pandemia, esto no sucede en nuestro país porque los salvadores de la patria elegidos por el pueblo siguen pensando como marcianos que aquí no pasa nada e inclusive los correístas, sean estos morenistas o rafaelistas no aterrizan con los miles de millones que saquearon a las arcas de nuestra patria. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar que unos pocos extraterrestres nos sigan representando, es tiempo que el pueblo decida si estos seres deben retornar a su espacio sideral solo con boleto de ida y no regresen nunca más a la tierra, a Ecuador, prohibido olvidar.