Discriminación detestable

Resulta por demás incomprensible que al sector sur de la ciudad se lo discrimine por una ordenanza pasada en la que no se pueden construir edificaciones altas, sino solamente hasta 4 o 5 pisos. Haciendo que de esa manera el sur no pueda tener un desarrollo como en el norte. ¿Por qué? Lo razonable habría sido cuando existía el aeropuerto en el norte, por seguridad aérea no se debía haber permitir allí edificios altos.



En esta época de candidatos a la alcaldía quisiera saber cuál de ellos tiene la idea de derogar dicha ordenanza discriminatoria, y permitir el desarrollo del mismo, siendo que es el sector más poblado de la ciudad. Con seguridad tendrá el apoyo mayoritario de la zona. Basta de discriminación para el sector más poblado de la ciudad de Quito.



Debo aclarar que no estoy en capacidad de construir ningún edificio, pero si hay varias empresas y personas que pueden hacerlo, contribuyendo al desarrollo y bienestar de una vasta población. Y ¿por qué no? Tengamos algunos ministerios en el sur.



Armando Palma V.