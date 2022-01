Cartas al director / 4 de enero del 2022

Acerca de la Convemar

Con el nuevo orden mundial, columnistas, diplomáticos, juristas, políticos y ‘militares’ alaban a la Convemar. Pesqueros, empresarios, docentes, historiadores, con excepciones, “callan la nueva e inconstitucional mutilación de más de 1.2 millones de km2”.

A su favor celebran ¿un paso más constitucional con la reforma del C. Civil, Art. 609? Sólo un legislador dijo no al acto reñido a derecho, si Correa con 81 legisladores, el 22-05-2012 – con patriotas que llamaron un acto de traición a la Patria – infringieron el Tratado del Pacífico, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Magna a espaldas del Pueblo, violando sus artículos 1, 3.2, 3.7, 4, 83.3, 147.1, 158, 403, 408, 422, 424…, el 83.3 ordena a civiles y militares defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. Y permitieron la libre navegación de todo barco extranjero en las 188 millas de la ZEE. Y según sus artículos 62.2.4, 69 y 70, “la pesca excedente…”.

Cuando debieron consultar al pueblo sobre los ¿beneficios de la Convemar y la anulación del T. del Pacífico? “Y de dueños de 200 millas, pasamos a sólo 12 millas con 188 millas de ZEE con los nuevos condueños de la Convemar”. Mintieron y prevaricaron y siguen engañando con el cambio del artículo 609, nueva Reserva Marina de 60 mil km2 y extensión de 125 o 150 millas de la plataforma, “si no somos dueños únicos en las 188 millas de ZEE”. Y contaminarán y desaparecerán la fauna y flora de las Islas Galápagos “con la libre navegación que favorece a la pesca con unos $ 70 mil millones anuales a favor de países extranjeros y al lucrativo narcotráfico”. O. Hurtado la rechazó y L. F. Cordero fue por la soberanía de las 125 millas entre las 200 millas insulares y continentales. Sr. Lasso, no a la Convemar. Y la Reserva Marina de 40 millas debe subir a 200 millas, unos 850 mil km2 reales, propios y soberanos. ¡No engañen al Ecuador!

Juan Carlos Cobo

Las vacunas y el covid

Tras dos años de pandemia, millones de contagiados y fallecidos, varias marcas de vacunas en el mercado, y millones de dosis de esas vacunas aplicadas, todos se preguntan: ¿cuándo acabará esta pandemia? Los coronavirus no son virus desconocidos para la ciencia (…) ¿Sirven las vacunas anticovid? Claro que sí. Si aún no se ha vacunado, ¡hágalo! En un hospital, de 50 pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos por covid, 48 no estaban vacunados y 2 sí se habían puesto las dos dosis de la vacuna. Esto quiere decir que el 2% de los pacientes internados se contagiaron a pesar de estar inoculados, una tasa altamente baja.

Si usted no está vacunado todavía tiene más probabilidades de enfermar y morir a causa de la covid-19. ¿Cuántas dosis más de la vacuna necesitaremos ponernos? Nadie sabe, los virus tienen una fácil capacidad de replicación y modificación.

Quizás el covid quede como la influenza, o la gripe estacional, tal vez haya que vacunarse una vez al año, o dos veces, o una vez cada dos años, ¿quién sabe? Por lo pronto extienda el brazo, vacúnese, use doble mascarilla, lávese constantemente las manos con agua y jabón y mantenga el distanciamiento físico de dos metros, esas medidas epidemiológicas son nuestra mejor protección.

Pablo Virgili Benitez