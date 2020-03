Municipio y Emaseo con tarjeta roja

LEA TAMBIÉN

Parques y calles descuidadas es lo que los quiteños estamos viendo, en especial los que vivimos en la zona centro-norte de Quito. Caminando por la calle Guangüiltagua, en sentido sur norte, podemos ver tantos pequeños parques con nombres de varias embajadas de países vecinos muy descuidados, con hierba crecida, adoquines rotos por el quicuyo, asientos averiados o despintados, basureros llenos, bordillos interiores rotos y otros sin terminar de ser pintados, jardines sin flores y pequeños árboles caídos. Se llega hasta los parques Chile y Perú y el descuido es aún mucho mayor. Es conocido que las embajadas tienen convenio con Emaseo para el arreglo y cuidado de los parques, lastimosamente esta institución municipal mantiene su inoperancia pese a reclamos de los ciudadanos. Incluso, se has solicitado que el parque que queda junto al parque Perú sea arreglado. La cancha de tenis que es la que se usa por los deportistas del barrio se está deteriorando.

Se ha solicitado constantemente que se quite la cancha de básquet, cuyos tableros no sirven y nadie juega y se coloque más bien césped con juegos infantiles ya que hay muchos niños pequeños viviendo en la zona, sembrar más árboles como protección para bajar la contaminación de la avenida Gaspar de Villarroel y que se arregle la cancha de vóley que sí es usada por el vecindario. Lastimosamente, tanto el Municipio como Emaseo no escuchan el pedido de los ciudadanos que viven en estos barrios. Por lo tanto les sacamos tarjeta roja. Una más de la que ya tienen.