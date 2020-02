LEA TAMBIÉN

Ya es hora que las autoridades de tránsito, pasen a sancionar. No podemos poner un agente de tránsito todo el tiempo, para controlar lo que supuestamente saben. Es vital mantener un buen flujo vehicular, donde todos salimos ganando. Cuando los mal llamados choferes profesionales, hacen de las suyas y no han un control, y cuando se lo hace, dicen ser acosados, perseguidos, etc. Son los mayores contraventores y contaminadores en el país. Maltrato frecuente de parte de ellos a los usuarios de los buses, volumen elevado, vehículos sucios, etc. Se paran dónde quieren- Paradas de Buses, redondeles, hacen doble fila, hacen de los sitios estratégicos sus paradas obligadas, queman tiempo en los semáforos, hacen urinarios donde pueden, etc. Todas estas acciones generan congestión y contaminación, es vital que las escuelas de conducción, formen bien a este grupo de ciudadanos, que deberían ser un ejemplo a seguir.