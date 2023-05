Cartas a Quito / 31 de mayo del 2023

Generación de la regla de cálculo

No hay mejor muestra del desarrollo de un pueblo que el bienestar de sus habitantes, contexto donde el ingeniero civil tiene mucho que ver, centrales hidroeléctricas, carreteras, agua potable, alcantarillado, vivienda y otras obras que el profesional tiene como deber para con la Patria. Loor a este sacrificado profesional en su día, 24 de mayo. De manera especial a los compañeros de promoción que han cumplido 50 años de exitoso apostolado y, que con sobrada razón han sido homenajeados por el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Gesto que excita a mi memoria al recuerdo de esos preciosos años donde jóvenes alegres e inquietos conquistábamos el mundo en la segunda mitad de la década de los 60, siempre con la regla de cálculo bajo el brazo (no había la calculadora y menos la computadora), llenos de esperanza recorríamos el alma mater todos los días, recibiendo las enseñanzas de los sabios maestros, que con sobria vocación compartían generosos su conocimiento y experiencia, como no recordar a un Alejandro Segovia, un Antonio Salgado y al carismático chapa Saa, con quienes los exámenes si eran pruebas de aptitud. Pasó raudo el tiempo de estudiante y después de inolvidables años de compañerismo al fin egresamos en 1971, sabor agri-dulce porque hasta aquí juntos, de aquí en adelante competencia, pero faltaba el título, que con una pisca de experiencia se la obtuvo en 1973. Gratificante momento cuando nos volvimos a ver en el homenaje después de muchos años, gordos, canosos unos y sin pelo otros, ironía de la vida, ayer llenos de vitalidad nadie como nosotros, ahora lentos, disminuidos con movilidad limitada, transformación fugas, producto de la dictadura del tiempo, pero siempre con la regla de cálculo ahora transformada, compañera fiel de duras y difíciles batallas, antes basada en logaritmos, ahora en algoritmos. Felicidades colegas de la generación de la regla de cálculo.

Marco A. Zurita Ríos

Cinco claves para su desarrollo personal

Siempre estamos deseosos de conocer lo que opinaban los pensadores, filósofos y hombres de ciencia que con sus consejos pueden estimular nuestro entendimiento y permitirnos encontrar en el ser más íntimo de nosotros su beneficio personal, de manera que podamos vencer en mejor forma todas las situaciones adversas que se pueden presentar y lograr estar en lo posible estimulados por realizar y aplicar esas sentencias que pueden darnos esa plenitud y tranquilidad, sabiendo que primeramente lo que más va a permitirnos vivir en paz y con una relativa tranquilidad, para quienes tenemos una creencia religiosa, es ampararnos principalmente en la oración y la meditación, sabiendo que existe un Dios que nos protege y nos cuida siempre, en la medida en que acrecentamos nuestra fe, principalmente por la permanente demostración de hechos y situaciones favorables que dan testimonio de esa presencia espiritual.

Algunos de esos pensadores que nos han podido ilustrar y dar lecciones de vida para nuestra reflexión y análisis, son principalmente los filósofos estoicos como Epícteto, Marco Aurelio y Séneca. Dichos filósofos citados recomiendan cinco claves para poder lograr un propio desarrollo personal y son las siguientes:

Casi todo lo que nos rodea escapa a nuestro control. Dice Epícteto: “La felicidad y la libertad comienzan con la clara concepción de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no”.

Casi todos nuestros problemas están en nuestra imaginación. Dice Séneca: “Dos elementos deben ser eliminados de una vez por todas: el miedo al sufrimiento futuro y el recuerdo de sufrimientos pasados”. También dice él mismo: “El segundo ya no me afecta y el primero todavía no me afecta”.

Casi todo lo que hacemos y decimos no es importante. Dice Marco Aurelio: “La mayoría de lo que hacemos y decimos no es esencial. Pregúntate en cada momento, ¿es esto necesario?” También dice: “Realiza cada tarea como si fuera la última, evitando la distracción, el drama, la vanidad y la queja por tu situación”. Séneca dice: “No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho”.

Casi todas las discusiones surgen por cuestiones insignificantes. Dice Séneca: “Importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los otros opinen de ti”. Marco Aurelio dice: “Si te amas tanto a ti mismo, préstale más atención a lo que piensas sobre ti que a lo que opinan los demás”.

Casi todo lo que deseamos no lo necesitamos. Dice Séneca: “El camino más breve para las riquezas es el desprecio de las riquezas”. Dice también: “Compra sólo lo necesario, no lo conveniente”.

Hernán Patricio Orcés Salvador

Lunetinas

Son el invento del alcalde Pavel Muñoz, que vendrían a ser las Sabatinas de Correa, aquellas juergas bulliciosas y bien pagadas para embriagarse con aplausos y en las que el delincuente gritaba, insultaba a todo el mundo, rompía periódicos y ordenaba a los jueces a quien perdonar, castigar, ridiculizar o borrar del rol de pagos. Entre muecas psicopáticas mentía a mansalva y lo mismo cantaba que se desgarraba la camisa con frenesí bien entrenado. La gente pedía permiso en sus trabajos para no faltar a las sabatinas, el monstruo estaba vigente y nadie sabía de sus objetivos estrella: Robar y encubrir.

Su equipo de ladrones fue envidiable y está vigente por las debilidades e inexperiencia de Lasso que los tiene hasta en la sopa. Un buen número de bajo perfil pero con las uñas bien afiladas constituye el equipo ‘de lujo’ del alcalde que les ha vuelto a la vida y a las arcas del Municipio. Lindo equipo que no requiere de entrenamiento, Polit y Celi enjuiciados por robo, son insuperables por ejemplo para desvirtuar glosas, habilidad que le cae como anillo al dedo a ‘Mr. Glosa’ que debe pagar 34.094.724.10 millones por la quiebra de Tame. Todos los recursos de las resoluciones civiles fueron negados, es decir las deudas están en firme y tiene que pagar, se entiende que con sus sueldos, lo que contablemente es imposible.

“Lunetinas” y anhelos torpes como el de querer restituir la estatua del ladrón Kirchner en la mitad del mundo, explican que el alcalde antes que las obras que son urgentes, quiere meternos primero a los quiteños por ojos, oídos, nariz y garganta, el recuerdo de dos delincuentes. El ‘tuerto’ Kirchner y la cleptómana de su mujer, son rescoldos peronistas que tienen a Argentina al borde de la ruina porque se han robado todo el tesoro nacional y los ecuatorianos no quieren saber nada de ellos, salvo Muñoz que verá disminuir su sospechoso 25% de votos. Vamos a ver que dice del proyecto de los rascacielos alrededor del Hotel Quito, emblema que con otro facineroso llamado Richard Espinosa, entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, que vive feliz en Europa con el dinero del robo, ‘regaló’ a los chinos con la aquiescencia de su padre.

Una vez que la Muerte Cruzada permitió librarse de 137 vagos que el pueblo festejó, el presidente debe limpiar en 6 meses lo que no limpió en dos años y escuchar y leer las denuncias del festín del petróleo hechas por Villavicencio, el asambleísta que sacó la cara y valientemente aportó con la documentación pertinente para limpiar de narcos el territorio. En las ‘lunetinas’ se querrá aplicar lo de las sabatinas, no hay duda. El prófugo delincuente se ha apoderado de todo sin estar aquí y así como los capos ordenan desde los calabozos, él ordena desde Bélgica.

Carlos Mosquera Benalcázar