Cartas a Quito / 29 de febrero del 2024

Guardias de edificios y conductores de buses alimentadores impagos

Un vídeo difundido en redes sociales muestra a un guardia de seguridad privada maltratado por otro guardia -que cuida el predio del dueño- por ‘intentar’ cobrar remuneraciones atrasadas. Insólito, cuando bien se sabe que urbanizaciones, edificios y empresas lo primero que hacen es recaudar y pagar a los guardias de seguridad para evitar quedarse sin protección. Igual pasa con dueños de buses ‘alimentadores’ contratados por Municipio, que demoran pago a sus conductores, pese a haber la empresa recibido ya el pago de la ciudad. Es urgente intervención de Relaciones Laborales y Alcaldía de Quito.

Diego Fabián Valdivieso Anda

La república y la democracia fueron ideas que funcionaron?

Quién inventó el término república? Creo que no viene al caso, pues vivimos angustiosos años de una concepción burdelesca: inyectada de apariencias y modismos, que se ha convertido en un mero guion para hacer exactamente los movimientos indispensables y lograr representar justamente lo contrario de lo que debería ser, y aun así obtener el beneplácito de una gran mayoría totalmente ignorante de su propia ignorancia frente al tema: siendo así pues se tolera y se aplaude la viveza criolla para el acaparamiento del poder político por parte de una sola figura, como ocurre en las autocracias o como ocurre en la designación vitalicia de cargos públicos; heredadas de unos a otros en los mismos partidos de siempre; hasta con diversos atuendos, coloridos y rimbombantes nombres que no representan más que eso: la alegoría democrática de moda. Doscientos treinta y cuatro años después de la revolución francesa: aquella que quería abolir absolutamente toda humillación humana, dista pues el origen de lo que tenemos ahora como república: un método de administración del Estado que puede ejercerse de manera no democrática, o sea, violentando principios fundamentales de la democracia como el libre ejercicio político, el respeto a los derechos humanos, o la separación de los poderes públicos. Si la separación fuese el éxito no habría familias en el mundo, si la explotación fuese el sendero, la mayoría de seres humanos pasaran como el avestruz, metiendo la cabeza en un hueco para ver si extraen el oro del suelo. ¿Será que la república y la democracia fueron ideas que funcionaron en su época? En la mayoría de los países vemos que la democracia pierde terreno frente a la política internacional y que las repúblicas deben irse ajustando a las demandas de una globalización casi impuesta como única opción, como dijo Pierre Rosanvallon: “el déficit de representación seguirá provocando oscilaciones entre la pasividad y el miedo, que a menudo favorecen a los llamados populismos de derecha”. Construir una sociedad de iguales estaba en el corazón de las revoluciones del siglo XVIII, aparentemente pasó de moda.

Joffre Villalva Desde Loja-Ecuador.