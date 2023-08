Cartas a Quito / 27 de agosto del 2023

Decálogo para la felicidad en pareja

Es importante que para desenvolvernos satisfactoriamente en pareja, siempre tratemos de recoger algunas recomendaciones que los estudiosos de la psicología y de las relaciones humanas recomiendan y que vale la pena considerarlas, pues lo que más afecta en la vida actual son las constantes discordias y las dificultades que tienen los hogares para que exista una adecuada comprensión en las parejas, lo que ha motivado que principalmente en nuestro país exista un porcentaje muy alto de divorcios, especialmente en las parejas más jóvenes.

Esos diversos estudiosos por lo menos recomiendan que observemos en nuestra vida en pareja un decálogo de recomendaciones que ellos consideran podría dar una mejor felicidad a las parejas y el mismo podríamos resumirlo en las siguientes:

La amabilidad. Los buenos modales y la atención mutua son esenciales para mantener la felicidad en la vida en pareja, es decir tener y mantener ese comportamiento cortés y educado, donde primero el amor y la consideración prevalezcan y que se siga con ese comportamiento como el primer día en que la pareja se conoció y más aún cuando comenzó su primer día de matrimonio.

El Respeto Evitar a toda costa los insultos, las críticas y las descalificaciones, lo que significaría que debemos seguir en pareja respetándonos y admirándonos y ver y resaltar las cosas positivas y descartar en lo posible las negativas.

La alegría. Mantener un ambiente jovial y contagiar el buen humor entre la pareja, como una herramienta fundamental para superar las dificultades y disfrutar de la compañía mutua, especialmente frente a las adversidades de la vida. Tener siempre ese sentido del humor, ese positivismo y esa fe, de que a pesar de las dificultades, las cosas seguirán siempre mejor, lo cual sería un buen síntoma de estabilidad y deseos de salir adelante en pareja y en todo momento.

La fidelidad Mantener el corazón y el cuerpo enfocados en la pareja, evitando así dividir los afectos y dañar la relación con infidelidades que, aunque puedan ser tentadoras, solo conllevan dolor y sufrimiento a todos los implicados, incluidas las personas con quien pudo haber habido esa infidelidad.

La laboriosidad Se suele decir que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana, entonces es necesario desarrollar siempre el esfuerzo necesario a través del trabajo, la iniciativa, el sentido de prosperidad y de mejoramiento, para asegurar la estabilidad económica y evitar situaciones de precariedad prolongadas.

El perdón. Se debe comenzar esclareciendo que nadie es perfecto y por lo tanto perdonar y pedir perdón son actos necesarios para liberar al corazón de resentimientos y deseos de venganza que sólo obstaculizan la armonía entre las parejas. Tiene que haber un sentimiento de humildad y de dejar de lado el orgullo para aceptar que el perdón es signo de nobleza y de muestras inconmensurables de amor y cariño entre las parejas.

La sinceridad. Evitar las mentiras, deslealtades y dobles moralidades, o sea sincerar todas las cosas a la pareja, para que no se oculte nada y siempre prevalezca la verdad. La paciencia. No permitir que los defectos de la pareja afecten negativamente en la relación. Tener paciencia en pareja significa evitar irritarse, alterarse y no controlarse; por el contrario, es muy importante mantener siempre la serenidad y la tranquilidad. La Justicia. Mantener siempre un equilibrio en la relación, es decir que siempre prime un sentimiento de justicia, de certeza, de verdad, en nuestras actuaciones y en nuestro comportamiento. La Caridad .Es necesario amar con buena voluntad, lo cual es esencial para encontrar la paz y la satisfacción en la vida en pareja y en general en todas nuestras actuaciones de la vida y saber que siempre en la pareja se necesita tener la fe y la seguridad de que siempre un ser superior nos está cuidando y nos está protegiendo.

Hernán Patricio Orcés Salvador