Cartas a Quito / 23 de agosto del 2023

El Niño Anual

Alexander von Humboldt (1979-1859) fue un astrólogo, naturista, humanista y geógrafo nacido en Berlín. Describió la corriente de aguas frías que se dejan sentir en las costas de Chile y Perú, de ahí su nombre, (antes descubierta por el español José de Acosta). Humboldt fue el primer científico en explicar las funciones fundamentales del bosque en el ecosistema y el clima, tanto la capacidad de los árboles de almacenar el agua y enriquecer la atmósfera con su humedad, como protección que daban al suelo y su efecto de enfriamiento.



Humboldt afirmaba que los viejos árboles demoraban la evaporación del agua de lluvia, evitaban la erosión del suelo y garantizaban el equilibrio armonioso de los ríos y las lluvias.Su destruccion era la causa de las feroces sequías y las imparables inundaciones. La cordillera ecuatoriana está deforestada: los colonos europeos destruyeron los bosques. Los ríos no se secan durante buena parte del año y cuando en la cordillera llueve se convierten en torrentes que arrasan los campos. Un mensaje para los estudiosos naturistas nacionales y autoridades para que se encuentren las soluciones al dramático fenómeno climático que vivimos durante siglos.



Guillermo W Álvarez

Escuelas para todo, y mas para ser Presidentes

Siempre en la vida de un país que quiere desarrollarse, debe imponerse aunque no este en la Constitución, que los actores tengan títulos bien adquiridos, y no solo eso, sean investigadores y que conozcan los problemas del país y como solucionarles. En las elecciones que se dieron este fin de semana, se vio que los nuevos candidatos se impusieron a los anteriores, y sus resultados fueron inesperados. Pero lo que salta a la vista, es mucho lo que tenemos por aprender y perfeccionar, entre ellos imponer requisitos para saltar a la arena Presidencial. 1. No solo deben los candidatos ser titulados, sino además tengan experiencia e innovación en lo que hacen. 2. Debe haber una Escuela para prepararse a ser Presidentes, y este proceso debería ser riguroso y sean seleccionados para saltar a ser candidatos 3. Las elecciones no se conviertan en una simple lotería, sino que la sociedad y jurado les apruebe por sus aportes a ella. 4. Que los candidatos aprendan las ciencias multidisciplinarias, que son herramientas para su papel de administradores del Estado. 5. Que existe mucho por saber y aprender, y con unas elecciones a dedo, los candidatos podrían tener poco éxito. 6. Los debates no deben ser la única demostración que pretenden hacer, sino por su preparación, y aportes a la sociedad, esta les premie, . 7. Tambien se ha visto en estas campañas, que el electorado no sabe votar, por lo que los electores deberían tener mas conocimiento de lo que los candidatos son, saben y ofrecen en sus planes de gobierno. 8. En la vida cuotidiana, mas se da importancia a lo que pide el barrio, comuna, parroquia, canton, provincia, sino estos pedidos deben ser comparados con estudios, investigaciones, diagnosticos para sacar mejores conclusiones. 9. Que el Socialismo del siglo 21, no es la solucion para el Ecuador, lo que pasa en otros países similares sin éxito es la prueba. 10. Existen nuevas políticas de estado, que ninguno de los candidatos menciono siquiera, esto prueba que existe poca investigación de los problemas del país,.

Carlos Puga Valencia