Cartas a Quito / 17 de agosto del 2023

La punta del Iceberg

El libro “Revolución Malograda” de las periodistas Almeida y López debe ser leído por todos, correistas o no, antes de las elecciones del 20 de agosto. La Revolución Ciudadana se apoyó en 5 pilares para alcanzar el poder: Propaganda, Ideología, Control, Inteligencia y Corrupción (PICIC). Este PICIC es tratado en 10 capítulos. El quinto capítulo “Armas y Muerte” concluye que la muerte de Gabela es tan solo la punta del Iceberg que destapará la corrupción en la compra de armas. Si alguien como Gabela se oponía a la compra de los radares chinos demostrando que eran chatarras, seguramente lo eliminaban, comentan. En este capítulo aparecen los autores intelectuales, materiales (uno vivo aún) y encubridores del “Crimen de Estado”. Es por eso, tanta resistencia a que se aclare el “caso Gabela” y desaparecieron el tercer informe de Meza.

En el primer capítulo narran el “fraude electoral” de como Moreno llega a la segunda vuelta con papeletas marcadas de antemano y diferencias entre las actas originales y las que entraron al CNE, gracias a Juan Pablo Pozo que permitió los apagones y la ruptura de la cadena de custodia por las FFAA. Esta denuncia fue hecha por el “General Luis Castro”, con carpeta en mano, ante el mismo Correa, pero le costó su destitución y la humillación de las FFAA. Correa sabía todo, pero si no se acuerda no pasó.

Desde entonces todas las elecciones han sido sospechosas y la próxima no será la excepción. Hay muchas denuncias en contra de la presidenta y su séquito que prueban su ineptitud. Permitir usar a un “prófugo de la Justicia” en propaganda política, denunciar que hay centros informáticos adicionales al CNE y no hacer nada, estar en funciones prorrogadas, no controlar el gasto electoral o decir que las FFAA nada tienen que hacer en las elecciones, los condenan.

Ni Lasso, ni la Policía, peor el CNE pudieron evitar los crímenes de Intriago y Villavicencio, que eran “crónicas de una muerte anunciada”. Un pueblo dolido que reclama a los autores intelectuales. La política es una actividad peligrosa. Puede perderse hasta la vida. Ejemplos varios: un general, un periodista, un presidente arrastrado...y las muertes recientes. La lista es larga nos dice Enrique Ayala Mora en su segundo libro de “Los muertos de la Política”.

Las elecciones no se suspenden y si gana la lista 25 se debe proclamar a Villavicencio presidente post mortem, siempre y cuando el CNE maneje las elecciones bajo la custodia de la FFAA. Si hay fraude ¿Quién será la próxima víctima? Pronto lo sabremos.

José Mayorga Barona

¿G. FF.AA., Ecuador y Dictaduras del SSXXI? (II)

Irrumpieron en el ISSFA como en el ISSPOL. Cuando la Cúpula de FF.AA. en “derecho y como representantes legales en defensa de su Institución”, informaron al Ecuador como lo han realizado en otros temas de su responsabilidad, el servicial P. Moncayo salió a decir que no lo podían hacer y fueron descabezados vía tuit, etc. ¿Sus empresas estratégicas no fueron desmanteladas, no tiene un déficit en aviones, helicópteros, corbetas, guardacostas, blindados…, a la cola de Colombia, Perú, Chile, etc.? ¿Con aviones chatarra de Chávez? ¿Mientras los políticos han dilapidado miles de millones del E. Nacional? “Cuatro helicópteros dhruv caídos con heridos y muertos”. ¿Por qué culparon a pilotos bien entrenados históricamente (en 1995 derribaron varias aeronaves peruanas)? ¿Con reconocimiento de defectos desde la India, informes internos de su mal estado, etc.? ¿El país rechaza írrita sentencia exculpatoria a 18 personas? ¿Extravíos, incumplimiento de custodia, desaparición, adulteraciones…, desde ministros para abajo, por denuncia y asesinato del general de honor J. Gabela? A la luz por la valentía de su esposa P. Ochoa, su abogado R. Román, el perito R. Meza y la Prensa. ¿Qué el seguro devolvió la plata? ¿Y la corrupción, vidas, familias devastadas y la imagen de FF.AA.? ¿¿¿18M de ecuatorianos se resisten a creer que, las Gloriosas FF.AA. se vuelvan por acción u omisión como es en las dictaduras criminales de Venezuela y Nicaragua con el fin de la república??? ¿¿¿Han creado una “fuerza criminal descomunal” que antagoniza y ataca a la F. Pública y 18M de indefensos como en Venezuela de donde huyen, a junio más de 25 mil ecuatorianos cruzaron el T. del Darién??? ¿Delincuencia y colectivos venezolanos, cubanos…, en las protestas contra el país y la democracia? ¿Asesinato de A. Intriago que quería desarrollo y seguridad para su ciudad? En 2016, M. Rivadeneira en su artículo “Dignidad militar”: “… de acuerdo a la Constitución, tienen no solo el derecho sino la obligación de expresarse ante la Asamblea… Ya mucho han abusado al burlarse del resto de sectores con tantas leyes mal hechas que han impuesto y luego enmiendan… art. 159… serán obedientes y no deliberantes y cumplirán su misión con sujeción al poder civil y a la Constitución. Esto último es fundamental: les asigna deberes pero también derechos y no pueden ser indiferentes cuando hay problemas serios en lo económico y la seguridad social y eso afecta a miles de familias de los uniformados”. ¿Maestros violadores exprés, sentencias, recusaciones y habeas corpus exprés; sicarito, amenazas y bombas exprés; candidatos exprés, fábrica de policías exprés, corte celestial exprés, presidente exprés, muerte cruzada exprés, fraude exprés, etc.? Magnicidio de F. Villavicencio para silenciar al único candidato cierto y opositor a 16 años de saqueo y delincuencia como en Venezuela. ¿Han matado la esperanza, como dice su hermana, “a la Democracia” y lo culminarán en A-20? ¿Un guardia o policía acompañándolo no es seguridad en chilpe camioneta? Dios miró y aceptó el holocausto y esa sangre fue germen fecundo… igual que los héroes mártires de 1810, E. Espejo, Rumiñahui…, Ecuador y Quito Luz de América de 1809, hoy son obscuridad, crimen y corrupción, impunidad descarada y orquestada y, vergüenza de América y el mundo. ¡Dios Padre apiádate, imploramos clemencia para tus hijos y no abandones al Ecuador!

Juan Carlos Cobo Rueda