Cartas a Quito / 14 de agosto del 2023

Con la vara que mides serás medido

El 16 de mayo 2023 se efectúa el juicio político al Presidente de la Republica planteado por la ex legisladora correista Veloz que, con débiles argumentos señaló que Lasso “consintió, organizó y formó parte del entramado de corrupción de Flopec”, sin defensa contundente, se esperaba el veredicto de la Asamblea Nacional, que nunca se reunió porque el ejecutivo se adelantó decretando la muerte cruzada y, a casa acusado y acusadores. El 12 de julio 2023, con la reconstrucción del informe del perito Mesa, revive el caso Gabela, del cual el pueblo tiene preguntas: a) ¿Por qué el Gobierno de la “década ganada” compró los helicópteros Dhruv, cuando tuvo en sus manos informe negativo del comandante de la aviación? Según el perito Mesa, el expresidente Correa sabía perfectamente que habían serias observaciones técnicas y no hizo nada para detener la compra, al menos solicitar otro estudio técnico. b) ¿por qué desde el Estado se montó un operativo para influenciar en la opinión pública que la muerte del comandante de aviación fue producto de la delincuencia común?, el pueblo nunca se tragó esta rueda de molino y el gobierno quedó en ridículo. c) ¿Cuál fue la intención del gobierno de Correa para ocultar y hacer desaparecer el informe original de Mesa donde se delataba el móvil del crimen?, el gobierno de la “década ganada” se jugó por los autores intelectuales y dio la espalda al pueblo que le eligió. Correa tuvo en sus manos no solo la posibilidad de detener la compra de los helicópteros sino también de transparentar la información que tenía para descubrir la identidad de los autores intelectuales y detenerlos. Según la vara de la exlegisladora Veloz, Correa: “consintió, organizó y formó parte del entramado de la muerte del general Gabela y de los inocentes pilotos de los helicópteros malogrados”. Por lo tanto, ni Lasso ni Correa se merecen la Presidencia de la República.

Marco A. Zurita Ríos

Cómo elegir bien a tus amigos, según Aristóteles

El filósofo y erudito Aristóteles dividía la amistad en tres tipos de clasificaciones:

Por interés.- O sea tener amigos entre los que se comparte una razón instrumental que les hace extraer un beneficio recíproco, lo que viene a ser una relación de conveniencia, es como decir la amistad es una mutua demostración de compartir favores.

Por placer.- Quiere decir tener amigos con los que simplemente lo pasas bien, pero que no existe entre ellos esa intimidad compartida.

La amistad perfecta.- Qué es la más permanente en el tiempo que nace del valor que otorgamos a las virtudes del otro y que nos hacen querer estar cerca. Esta clase de amigos que podrían englobarse en la categoría de “para siempre”, acaban forjando una especie de mundo común y compartido de signos, mitos y recuerdos, a partir de un curioso sentimiento de unión y complicidad que les hace querer vivir en proximidad.

Completando esta clasificación de Aristóteles sobre la amistad entre amigos, también otros estudiosos de la naturaleza humana más bien dicen que pueden existir cuatro tipos de amistad entre amigos:

La amistad exigente.- Corresponde a tener amigos lo más cercanos y que no son reemplazables, pues se los mantiene durante toda la vida. Podría decirse que son amigos imprescindibles.

.La amistad independiente.- O sea contentarse con tener amigos sólo para interacciones de carácter amistoso, es decir no son imprescindibles.

La amistad selectivamente adquisitiva.- Son aquellas personas comprometidas y que se esfuerzan continuamente de hacer nuevos amigos a lo largo de su vida, de tal modo que sus amigos pueden ser confidentes de larga duración y también lejanos conocidos. Puede ser esta amistad un punto medio entre el primero y el segundo.

La amistad incondicionalmente adquisitiva.- En contraste con las anteriores, este tipo de amistad carece de lazos emocionales. En general, este grupo de personas busca más socializar que profundizar a un nivel emocional. Puede un ser tipo de amistad, la más común y qué más abarca, pues amigos de verdad y exigentes se tienen pocos, y al final todo acaba siendo un conglomerado de gente con la que nos llevamos bien sin pretensiones de forjar una relación excesivamente profunda.

En cuál de estos tipos de amistad, según las dos clasificaciones citadas, podríamos estar ubicados nosotros con relación a nuestros amigos, recordando siempre que un amigo fiel es un refugio seguro, pues el que lo halla ha encontrado un tesoro.

Hernán Patricio Orcés Salvador