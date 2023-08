Cartas a Quito / 11 de agoto del 2023

El regalo de la incertidumbre.

Llevamos casi cuatro años ya después de haber vivido una de las últimas pandemias de la humanidad, y al igual que mis primeras cartas al director, sigo pensando que la vida es un regalo, un regalo que al igual que cualquiera viene lleno de incertidumbre, las cosas nunca son en realidad “lo que son” las cosas en realidad son el significado que nosotros queramos darle.

A lo largo de mi vida, he descubierto que analizar las situaciones con anécdotas y analogías me ha llevado a enfrentar la incertidumbre de manera singular. Es como observar un gato en una caja de Schrödinger, donde simultáneamente está vivo y muerto, lo cual representa la dualidad y complejidad de muchas circunstancias.

Este enfoque me ha abierto las puertas para desarrollar una curiosidad intelectual insaciable. Me impulsa a explorar todas las posibles perspectivas y escenarios existentes, con el fin de encontrar elementos esenciales que me ayuden a entender el significado que los demás atribuyen a algo. Es a través de esta comprensión compartida que puedo construir mi propio significado, combinando mis hallazgos con mis experiencias y valores personales.

Con esto y en busca de dar mi propia perspectiva a mi analogía del niño no me queda más que decirles que lean mucho más de lo que hablan y juzgan, busquen siempre diferentes opiniones sobre lo que quieren hacer, con el objetivo de encontrar elementos que les permitan dar un significado acorde a su realidad, enseñemos a la juventud a que no existen verdades absolutas y que solo en ellos se encuentra la responsabilidad de cambiar su realidad, que aprender a conocerse también es encontrar los elementos que definan quienes son.

La analogía resalta que los seres humanos percibimos el mundo de distintas formas. El autoconocimiento es esencial para descubrir nuestra personalidad y nuestra manera de percibir. Conocer si somos visuales, auditivos o kinestésicos nos brinda una valiosa herramienta para mejorar nuestra vida en cualquier etapa. Es importante explorar y entender nuestro propio sistema de percepción para adaptar nuestras interacciones y potenciar nuestras fortalezas, enriqueciendo nuestro desarrollo personal.

Ronny Fuenmayor

Ensayo de la ceguera, a la ecuatoriana

El ITT, una fuente de sobrevivencia y desarrollo en inminente riesgo si gana la consulta popular. En este campo, el más joven y prometedor del Ecuador, se efectuó una inversión de $1.800 millones de dólares, para que desde 2014 entre en producción, ha aportado una liquidez económica de $ 4.528 millones de dólares netos a la economía nacional hasta el año 2022, alcanzando a la fecha una producción diaria promedio de 57.466 barriles, esto equivale a ingresos sobre los $ 1.200 millones de dólares anuales, que con algo más de inversión, podría duplicarse la producción y por tal los ingresos. En caso de ganar el sí en la consulta popular, y se deban suspender las actividades petroleras, a más de las perdidas por la falta de producción, implicaría una erogación adicional de al menos $16.470 millones de dólares que costaría el abandono del área. Dejar de recibir los recursos económicos producto de la operación en el ITT, representaría para los ecuatorianos, que por cada año y durante los próximos 100 años (promedio de vida de un campo petrolero) enterremos un sistema de transporte como el Metro de Quito, que costó algo más de 1.200 millones; o dejar de construir 25 hospitales como la Docente de Calderón en Quito que costó 50 millones; o dejar de construir 2 aeropuertos como el de Quito que costó $600 millones; ahora, imaginemos esos rubros destinados a seguridad, salud, educación, etc. Esto, con la producción de tan solo un año, proyecte amable lector a de 100 años, cuánto desarrollo o miseria significa. Será obligación moral de la próxima Asamblea normar el destino a favor de las provincias que sufren condiciones de pobreza y pobreza extrema. Otro caso, la desnutrición crónica infantil, que de acuerdo a la UNICEF ésta afecta al 27,2% de los niños menores de 2 años en Ecuador, es decir, casi 3 de cada 10 niños son víctimas inocentes, problema que podría resolverse con un agresivo plan de alimentación en los primeros años de vida. Esto es salvar la Patria. Hablar del ITT, es hacerlo de una operación cuya zona de extracción es apenas el 1x1000 de la superficie del parque Yasuni, el cual tiene una extensión total de 1´022.736 hectáreas, y la zona de operación es de apenas 80 hectáreas, debiendo agregar que dicha área, está excluida de la Zona Intangible Tagaeri -Taromenane. Sería casi como desarrollar la actividad extractiva en el Parque la Carolina de Quito, y el Yasuní tendría la extensión de toda la provincia de Pichincha. La romantización del ambientalismo tiene que ser superado por el pragmatismo del desarrollo nacional sostenido, pensando en los más pobres, con respeto a la naturaleza. El votante está desinformado, frente a la consulta más trascendente de la vida nacional, frente a ello, me adelanto en decir que hay dos soluciones constitucionales. Estamos a tiempo de prevenir una tragedia nacional. Situación de gran importancia para las próximas autoridades a ser electas, pues sin recursos, sus promesas no se cumplirán, y solo podrán administrar la pobreza de un país que cada día demanda mejorar los sistemas de servicios públicos. Por ello, un voto responsable es un NO rotundo al cierre de las operaciones del ITT.

César Augusto Pazmiño Gaibor.

¡Busquen candidatos decentes!!!

No hay nada más penoso que el espectáculo de candidatos que necesitan mostrarse con los líderes de su partido para tener respaldo. El respaldo a un candidato debe ser, necesariamente, por las capacidades del mismo, quien necesita de una figura ajena para apuntalar su candidatura no es digno de la confianza del pueblo.

Vemos por allí una agrupación política, cuyos candidatos a las primeras magistraturas exhiben, como si de méritos se tratara, fotos con el líder de la agrupación. Empezando por el sólo hecho que, una agrupación política ponga candidatos que son incapaces de merecer la confianza del electorado por sí solos, es una afrenta al electorado, un desprecio al pueblo.

¡Cuando esos candidatos, por su incapacidad, meten la pata escandalosamente, inmediatamente el líder sale a justificar!! ¿Cómo se puede confiar en el gobierno que harán? La seriedad de un movimiento político se manifiesta por la calidad de sus candidatos.

Varias agrupaciones, igualmente, han optado por volver a candidatizar para ser asambleístas a quienes fueron miembros de la asamblea disuelta por la muerte cruzada. ¿Es que los políticos están abusando del pueblo? ¿Se están burlando de los electores? ¿O es que su incapacidad de razonamiento les impide constatar que fueron actores del desprestigio de una función del estado, por su manifiesta incapacidad, ignorancia, inmoralidad?

¿Que ha hecho el Consejo Nacional Electoral y la Corte que es la última instancia electoral para mejorar esta situación calamitosa? ¡Nada!! Estamos a merced de la más escandalosa mediocridad política, gracias a una constitución elaborada por extranjeros que desconocían nuestra realidad, gracias a un grupo político que se jactaba de ser soberanos y cedieron esa soberanía para que, ajenos al país definan las reglas que nos gobiernen.

También, un grupo de ignorantes crearon el mamotreto que llamaron código de la democracia, que es permisivo para que los mediocres accedan al poder. Esa herencia solamente puede provenir de quienes, en claro intento de destruir el país, arrasaron con cualquier intento de incluir pautas racionales, tanto en la constitución, cuánto en el código de la democracia.

Y hubo, pues, la aspiración de que la Constitución, hecha por extranjeros, durara trescientos años. ¿Y ellos se consideran con visión de estadistas? ¿Ellos que hoy proclaman que van a llamar a una constituyente para cambiar lo que crearon los españoles? Reflexionemos el voto, digamos que no a los que hipotecaron nuestra soberanía al permitir que extranjeros redacten nuestra constitución.

José M. Jalil Haas