¿Alguien puede creerles?

Que la pistola se la regalaron y que estaba custodiando insumos médicos dijo Abdalá. El Prefecto del Guayas dijo investiguen a mi mujer e hijastros y sigue en el cargo. Adum dice que le robaron la avioneta siniestrada en el Perú donde iba uno de los involucrados en el caso de los insumos médicos y pana de los Bucaram. ¿Alguien en su sano juicio puede creerles? La corrupción no tiene nombre, pero sí muchos apellidos. Manabí una provincia hermosa, productiva y con su gente generosa y cálida, esta conmocionada e indignada con el robo de los fondos destinados al hospital de Pedernales y lo más vergonzoso, que sean los propios manabitas los atracadores. Estos saqueadores de los fondos públicos no tienen perdón de Dios ni del pueblo que debe rechazarlos cuando se candidaticen en las próximas elecciones. No, no y no a los corruptos que nos arrebatan la salud, ¡la educación y el bienestar económico!