Vicepresidente del CNE abre la posibilidad de mover la fecha de la primera vuelta de las elecciones 2021

El futuro de los candidatos del movimiento Justicia Social, que pugna por inscribir al empresario Álvaro Noboa como su presidenciable, está en manos de la Corte Constitucional (CC).

Cuando restan apenas 54 días para la primera vuelta de las elecciones generales, prevista para el 7 de febrero del 2021, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió ingresar una demanda de conflicto de competencias ante la CC, para que se pronuncie en relación a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que otorgó nuevos plazos para la inscripción de candidatos de Justicia Social, para todas las dignidades en disputa.



Este martes 15 de diciembre del 2020 el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, durante una entrevista con Teleamazonas, abrió la posibilidad de analizar una posible modificación de una o dos semanas a la fecha de la primera vuelta de las elecciones. “Tenemos un problema de calendario, de competencias y de interpretación de lo que se ha resuelto”, comentó.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que a partir de este martes 15 de diciembre se preveía iniciar la impresión de más de 52 millones de papeletas para la primera vuelta, pero la planificación no se cumplió por la falta de definición de las candidaturas.



Pita aclaró que cualquier decisión está sujeta al pronunciamiento de la Corte, aunque no existen plazos para que los magistrados constitucionales resuelvan la demanda. “El riesgo no lo hemos impuesto nosotros, tendríamos que mirar la aplicabilidad de lo que resolvió el TCE, dentro de una corrida de calendario, sin que existiese ningún tipo de propuesta, impedimento, apelación, en relación a la candidaturas que se puedan presentar”.



Según cálculos de Pita, cumplir con lo dispuesto por el TCE sobre Justicia Social, si no se presentaren objeciones o apelaciones, demandaría 23 días de trámite. Pero si se ingresan impugnaciones o reclamos a los candidatos, implicaría alrededor de 53 días, lo cual “nos pone en el día de las elecciones”.



Sin embargo, Pita aclaró que existen fechas “hito” que son inamovibles, porque así lo dispone la Constitución. Particularmente, la Carta Política establece que el nuevo Presidente de la República se posesionará el 24 de mayo del 2021 y los asambleístas diez días antes. Además, recordó que en las reformas al Código de la Democracia también se estableció la fecha del debate presidencial.



“Podemos, en un supuesto caso, mover la primera vuelta una o dos semanas, pero sin que en ningún caso las fechas dispuestas en la Constitución puedan ser alteradas. Cualquier decisión se dará respetando esa fecha hito”.



Pita salió en defensa de la resolución aprobada por el CNE y cuestionó que se hayan emitido dos sentencias distintas sobre el caso Justicia Social. “Teníamos la responsabilidad de ir a una instancia superior para aclarar situaciones que se están presentando”.



Según el calendario vigente, el 31 de diciembre se debe iniciar la campaña electoral, pero el CNE todavía no cierra la lista definitiva de candidatos, por la controversia surgida con el TCE en relación a los postulantes Justicia Social. En el cronograma aprobado se estableció una eventual segunda vuelta electoral para el domingo 11 de abril del 2021.