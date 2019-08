Vecinos de La Vicentina protestan en el norte de Quito por el asesinato de un adulto mayor

LEA TAMBIÉN

Los moradores del barrio La Vicentina se convocaron este martes 27 de agosto del 2019 en el Obelisco ubicado en las calles Melchor de Benavides y Angostura. Decidieron protestar por el asesinato de una persona de 75 años, durante un asalto.

El suceso ocurrió el domingo 25 de agosto a tempranas horas mientras la persona de la tercera edad realizaba una caminata junto a su hija. Ese momento un grupo de sospechosos lo asaltaron e hirieron gravemente con cuchillos. Minutos después el hombre falleció.



De acuerdo con los vecinos, hay casas que son arrendadas por extranjeros y aseguran que no respetan a quienes habitan el barrio.



¡Justicia con mano propia porque la Ley no responde!, ¡fuera la delincuencia!, ¡únete Vicentina!, fueron parte de las consignas que gritaron los vecinos indignados por el fatal suceso.



Una moradora del sector, Rosa Salazar, dijo que lleva más de 40 años viviendo en el sector y, desde hace un año, la delincuencia se ha tornado en una situación complicada pues asegura que tiene temor de salir de su domicilio.



Sandra Puertas, representante del Cabildo La Vicentina, manifestó que solicitan la implementación de más personal policial. "Hasta cuándo tenemos que seguir sufriendo esto. Hasta cuándo señores. ¿Necesitan más muertos para actuar?".

En La Vicentina los vecinos anunciaron que conformarán grupos para recorrer el barrio en horas de la noche. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO



Otro morador del sector, Roberto Freire, aclaró que no son todos los extranjeros los que actúan de manera inadecuada. Sin embargo, afirma que los que llegaron aproximadamente hace un año atrás causan estragos como riñas y no quieren ser regulados de ninguna manera.



Uno de los vecinos aseguró que la inseguridad "es terrible", ya que no pueden llegar a altas horas de la noche y tienen temor de salir a divertirse. Comentó el caso de un taxista del sector que fue agredido con golpes por negarse a dar dinero a unos hombres.



Los vecinos de La Vicentina anunciaron que realizarán brigadas de seguridad diarias para unir a la comunidad. Desde las 20:00 organizarán caminatas para precautelar la seguridad de todos los moradores.



Además, piden cambios del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para endurecer las leyes contra los delincuentes. Los moradores consideran que las autoridades gubernamentales tienen el deber de precautelar la seguridad de las personas a toda costa.