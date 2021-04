Viajeros aprovecharon la mañana de este 17 de abril del 2021 para evitar las restricciones vehiculares en Guayaquil

Guayaquil también se acogió desde el viernes 16 de abril del 2021 a la restricción de vehículos particulares desde las 20:00 hasta las 05:00. La disposición regirá hasta el próximo 2 de mayo.

Con ello, decenas de ciudadanos decidieron viajar durante la mañana y la tarde de este sábado 17 de abril para evitar problemas en sus lugares de destinos por las diversas restricciones, ya que en la red vial estatal también se aplican medidas durante el fin de semana.



La Terminal Terrestre de la urbe porteña fue el centro de la actividad de viajeros.



Provincias como Manabí, las de Sierra Centro, Azuay y la Península fueron algunos de los destinos más buscados.



María Fajardo aprovechó este mediodía para viajar hasta el cantón Jipijapa, en el sur de Manabí. Dijo que prefirió trasladarse durante el día para llegar antes del anochecer a esa localidad.

​

Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO



"Debí ir a realizar unas cuestiones familiares, pero me sugirieron ir temprano para evitar problemas con las restricciones", afirmó la mujer de 42 años, quien usaba doble mascarilla para disminuir las probabilidades de contagio.

También Lorena Duarte optó por viajar en la mañana de este 17 de abril para aprovechar que un familiar en Guayaquil la trasladara libremente hasta el Terminal. "Tengo entendido que en la noche no hay restricción para buses intercantonales, por eso preferí que me vengan a dejar temprano y así viajar a Machala".



De acuerdo con el Municipio de Guayaquil quienes infrinjan la normativa de circulación vehicular tendrán su auto retenido durante una semana (7 días), aunque no se impondrá multa deberán pagar el tiempo de la ocupación de las bodegas de los patios de retención vehicular.

​

Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO



Por día, las motos pagan USD 3 y los autos livianos USD 6, es decir, cancelarán por los siete días USD 21 y USD 42, respectivamente.

Días atrás, se informó que la restricción vehicular permite disminuir las actividades de ocio en horas de la noche, ya que “estos escenarios han permitido propagar el virus”, indicó Allan Hacay, secretario del COE de Guayaquil y director de Riesgos municipal.



En el caso de los cantones aledaños de Samborondón y Daule se aplicará la restricción vehicular en los mismos horarios (20:00 a 05:00), pero solo los días viernes, sábados y domingos, del 16 de abril al 2 de mayo. Por su parte, el Municipio de Durán anunció este viernes que la medida en su jurisdicción se aplicará todos los días, de 20:00 a 05:00.