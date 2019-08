Verónica Espinosa pidió a la Asamblea que archive juicio político en su contra y habló de 'mitos'

LEA TAMBIÉN

La exministra de Salud, Verónica Espinosa, acudió hoy, martes 13 de agosto del 2019, a la Asamblea para pedir que se archive el juicio político impulsado en su contra por Mae Montaño, legisladora independiente.

Espinosa tachó de "mitos" a las acusaciones de que incumplió con sus funciones en relación a la aplicación de políticas de salud en la provincia de Esmeraldas, y fallas en pruebas para la detección rápida del VIH.



La exfuncionaria, que ocupó este cargo entre enero de 2017 y junio de 2019, aseguró que durante su gestión la atención se incrementó un 40% en Esmeraldas, y que además se creó un centro para rehabilitación de adicciones, como parte de una política nacional.



Agregó que las pruebas para la detección rápida del VIH se ajustan a estándares internacionales, y que los problemas presentados en un lote en 2017 pudieron ser corregidos gracias a la farmacovigilancia que se implementó en su admnistración.

Con 109 asambleístas presentes el Pleno se instala para tramitar el juicio político en contra de Verónica Espinosa, exministra de Salud, por incumplimiento de funciones.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/YYjcd8zRaz — El Comercio (@elcomerciocom) August 13, 2019



"Soy inocente de las acusaciones que se me hacen. Jamás se pudo demostrar que en mi administración hubo falta de acción u omisiones que desprotejan a la población, mucho menos, al grupo de atención prioritaria como la gente viviendo con VIH", dijo.



Sostuvo que "es falso" que por falencias en su gestión se haya creado un estado de alarma en la sociedad en relación al tema. "Contrario a ello, la falsa aseveración de los medios comunicacionales y los criterios infundados de los asambleístas interpelantes son los que han generado este estado de alarma, y en todo caso, deberán ser responsables de las consecuencias", remarcó.



Espinosa empleó alrededor de una hora para defenderse en el Pleno, a donde llegó acompañada de Carlos Durán, exviceministro de Salud. Para sustentar su defensa también mostró documentos de respaldo por parte de universidades y organizaciones de la sociedad.



Después de su intervención se retiró del hemiciclo y no estuvo cuando la asambleísta independiente Mae Montaño dijo que "a la exministra le va a crecer la nariz como a pinocho" y la acusó de mentirles a los parlamentarios.



Para Montaño, la exfuncionaria lo que hizo fue un informe de actividades. Sostuvo que este proceso "es un juicio político, no técnico". Y se ratificó en sus acusaciones.



Sin embargo, también cuestionó que al Pleno no hayan acudido por lo menos 30 asambleístas para este proceso. "Este caso tiene que terminar en otro tipi de responsabilidades más allá de las políticas", dijo.



La sesión empezó sin que estén asegurados los 91 votos para una censura en contra de Espinosa. En el oficialismo hay criterios divididos.