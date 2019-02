Miles de manifestantes opositores y oficialistas se movilizan en Caracas  

LEA TAMBIÉN

Miles de manifestantes opositores y oficialistas se movilizaban este sábado en Caracas, unos para exigir al presidente Nicolás Maduro que entregue el poder al autoproclamado mandatario Juan Guaidó, y otros para celebrar los 20 años de la “revolución bolivariana”.

Un río de opositores con banderas y sonando pitos y cornetas se congregó a lo largo de unas diez cuadras en el sector de las Mercedes, donde se ubica la sede de la Unión Europea (UE) .



Allí, convocados por Guaidó, agradecen el apoyo de países europeos como Alemania, España y Francia en vísperas de que venza el plazo que dieron a Maduro para que acepte unas “elecciones libres”, so pena de reconocer al jefe parlamentario como gobernante.

La multitudinaria manifestación arrancó con el impacto que generó el anuncio del general de división de la Aviación venezolana, Francisco Yánez, quien no reconoció a Maduro en un video difundido en redes sociales, convirtiéndose en el militar activo de más alto rango en reconocer a la vez a Guaidó.



“Marcho para recuperar la libertad y sacar esta tiranía (...). Ya esto no es un país, es una guarida”, dijo a la AFP Beatriz Martínez, psicóloga de 75 años durante la movilización.



Guaidó llamó temprano a sus partidarios a dar “una muestra de fuerza” para “seguir insistiendo en la entrada de ayuda humanitaria” ante la escasez de alimentos y medicinas y seguir su “ruta hacia la libertad”.



“¡No quiero bono, no quiero CLAP, lo que yo quiero es que se vaya Nicolás!”, coreaban los opositores.



El CLAP es un programa de distribución de alimentos a bajos precios, que adversarios de Maduro denuncian como un mecanismo de “ control social ” .



En tanto, los partidarios de Maduro se concentraban en la céntrica Avenida de Bolívar para celebrar el 20 aniversario de la llegada de Chávez a la presidencia, y respaldar a Maduro, sometido a una fuerte presión internacional, encabezada por Estados Unidos, para que entregue el poder.

Simpatizantes del presidente Nicolás Maduro participan en una marcha de apoyo este sábado, 2 de febrero de 2019, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE



Miles de integrantes de una milicia civil -parte de la Fuerza Armada-, empleados públicos y beneficiarios de los programas sociales del gobierno socialista comenzaban a ocupar la avenida.



“Me metí en la Milicia porque soy capaz de defender a la patria con mi vida. Celebramos con alegría los 20 años de la revolución y estamos firmes con Maduro ” , declaró a la AFP Maritza Leal, miliciana de 55 años.



“¡Guaidó, traidor, te sale paredón!” , gritaba una multitud.



El acto fue convocado por Maduro, pero no está confirmado si el presidente asistirá.



De hacerlo, sería su primera aparición en plaza pública desde el 4 de agosto, cuando denunció un intento de asesinato al estallar dos drones cargados de explosivos cerca de una tarima donde encabezaba una parada militar en la Avenida Bolívar.