Ministerio de Salud reconoce déficit en 'inventario' de vacuna pentavalente para bebés; espera resolverlo hasta el 22

Seis días después de que se reportara por distintos medios y redes sociales que no hay vacunas como la pentavalente en todos los centros de salud del Ecuador, el Ministerio del ramo emitió un comunicado al final de la tarde de este lunes 15 de febrero del 2021, en pleno feriado.

La logística -según un comunicado- se regularizará hasta el fin de esta semana, es decir hasta el domingo 22.



Las alarmas se encendieron hace una semana, cuando se detectó problemas en centros de salud del Estado para acceder a la pentavalente, que se suministra a bebés recién nacidos para combatir cinco patologías: hepatitis, difteria, tétanos, tos ferina y haemophilus influenzae.



Adicionalmente, se reportó un déficit de vacunas contra sarampión, varicela, neumococo, rotavirus, que -al igual que la pentavalente- son suministradas de forma gratuita.



Según aseguró la Cartera de Salud, las vacunas ya están siendo redistribuidas en todos los centros de salud para atender la inoculación de los niños menores de 5 años.

El MSP reconoció el déficit y argumentó que la pandemia de covid-19 impactó en la cadena de producción y distribución de la pentavalente, en todo el mundo, "por lo cual el inventario de este tipo de vacunas en algunos centros de salud a nivel nacional se vio afectado".

#ActivadosPorLaSalud | Las vacunas pentavalentes se distribuirán en todo el país hasta el 22 de febrero de 2021. pic.twitter.com/Q482HxzMRE — Salud_Ec (@Salud_Ec) February 16, 2021



En redes sociales, centenares de usuarios se pronunciaron sobre este tema. Algunos contaron que han esperado más de un mes y que no encuentran las dosis para sus hijos. Otros optaron por las dosis en establecimientos privados. El costo por fórmula supera los USD 50.



Epidemiólogas, especialistas en vacunas, como Inti Kory Quevedo alertaron que las dosis deben ser aplicadas a una edad determinada. Y que la gratuidad asegura que logrará la inmunidad de rebaño.



El ministro de salud, Juan Carlos Zevallos, no ha hecho declaraciones públicas después de la noche del 27 de enero, cuando admitió haber vacunado contra covid-19 a su madre, que vive en un conjunto privado exclusivo, pese a que no se encontraba en el listado de personas que recibirían las únicas 8 000 dosis que han llegado al país.